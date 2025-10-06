Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Billetes de tren Málaga-Madrid desde 9 euros: Ouigo pondrá a la venta este día asientos hasta agosto

Esta nueva oferta incluye una tercera frecuencia para unir ambas ciudades, lo que supone 370.000 plazas anuales más

SUR

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:40

Comenta

Si buscas un viaje barato de Málaga a Madrid, ponte una alarma. Jueves 9 de octubre a las 10.00 horas. En ese momento Ouigo ... abrirá la venta de billetes con precios que parten desde los 9 euros para viajar desde el 14 de diciembre hasta el 2 de agosto de 2026, con parada en Córdoba.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Poner una pegatina de alarma de seguridad en casa sin tener contratado el servicio puede salir muy caro
  2. 2 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  3. 3 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  4. 4 Cortes de tráfico este lunes por las obras del metro: nuevas calles afectadas
  5. 5

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  6. 6 La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en Villanueva de la Concepción
  7. 7 Rafa Borrego, tripulante de la flotilla: «Nos han golpeado, arrastrado por el suelo, vendado los ojos, atado y humillado»
  8. 8 Investigan si el asesinato del rapero en Marbella obedece a «conflictos internos» entre bandas suecas asentadas en España
  9. 9 Tres heridos en un accidente entre un turismo y un autobús en Málaga
  10. 10

    La reforma del paseo marítimo de Pedregalejo arranca hoy con la preocupación de los hosteleros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Billetes de tren Málaga-Madrid desde 9 euros: Ouigo pondrá a la venta este día asientos hasta agosto

Billetes de tren Málaga-Madrid desde 9 euros: Ouigo pondrá a la venta este día asientos hasta agosto