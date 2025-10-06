Billetes de tren Málaga-Madrid desde 9 euros: Ouigo pondrá a la venta este día asientos hasta agosto

Si buscas un viaje barato de Málaga a Madrid, ponte una alarma. Jueves 9 de octubre a las 10.00 horas. En ese momento Ouigo ... abrirá la venta de billetes con precios que parten desde los 9 euros para viajar desde el 14 de diciembre hasta el 2 de agosto de 2026, con parada en Córdoba.

Esta nueva oferta incluye una tercera frecuencia para unir Madrid con Málaga, según ha anunciado en un comunicado. En el caso de Madrid-Málaga, la compañía pone a disposición de los viajeros tres idas y tres vueltas, reforzando la conexión con la Costa del Sol con una frecuencia más (370.000 plazas anuales más).

Como destacan desde la compañía, OUIGO cuenta con asientos XL un 30% más grandes que los esenciales. Además, es la única que compensa a partir de los 30 minutos de retraso. «OUIGO apuesta así por ofrecer un servicio de Alta Velocidad accesible para todos los ciudadanos, facilitando la compra anticipada de billetes», resaltan.

OUIGO, que comenzó sus operaciones en Málaga en enero de este año con dos circulaciones de ida y otras dos de vuelta desde Madrid, ofrece ya un servicio adicional diario. Estas seis circulaciones entre Málaga y Madrid, 3 de ida y 3 de vuelta, tienen parada en Córdoba.

Desde la compañíoa animan a todos los usuarios a que planifiquen con antelación sus viajes de los próximos meses y así puedan disfrutar de las tarifas habituales, que parten desde los 9 euros - con tarifa fija de 7 euros para menores de entre 4 y 13 años y gratis para niños de hasta 3 años siempre que viajen en brazos de un adulto-. Los billetes estarán disponibles tanto en la página web de OUIGO como en la APP.