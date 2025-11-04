Arturo Bernal: «Los vuelos con China y Estados Unidos tendrán que esperar al año 2026»

Pilar Martínez Enviada especial. Londres Martes, 4 de noviembre 2025, 16:22 Comenta Compartir

En la ronda de preguntas de la primera comparecencia del consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, en la World Travel Market ( ... WTM) de Londres surgió la inquietud por conocer cómo van las negociaciones para que la Comunidad cuente con vuelos directos a China por primera vez y para ampliar las conexiones con Estados Unidos, país con el que sólo hay abierta una ruta con Nueva York desde Málaga en la temporada de verano. «Es un tema muy recurrente. Los vuelos con China y Estados Unidos tendrán que esperar al año 2026», ha sentenciado Bernal para explicar que se trata de unas negociaciones muy complicadas y ha destacado que las aerolíneas en cuestión precisan sólo para establecer por ejemplo una ruta de Shanghai a Andalucía de una inversión de cien millones de euros, al margen de las operaciones. Sin embargo, ha señalado que «estamos en una buena posición para conseguirlas».

Además, ha avanzado que en la conectividad con Europa habrá noticias en esta WTM que serán, ha asegurado, «muy interesantes». Ha anunciado que están cerrando acuerdos con compañías que están recuperando los huecos que otras compañías han dejado en aeropuertos medios de ciudades andaluzas como Córdoba, Granada, Almería y Jerez. «Estamos hablando con compañías que ya conocen los destinos y que tienen conexiones en los aeropuertos andaluces en los que estamos esperando crecimientos importantes en los de Málaga, Sevilla y Almería, que son los tres que más crecen en la región».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión