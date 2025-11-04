Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Arturo Bernal: «Los vuelos con China y Estados Unidos tendrán que esperar al año 2026»

El consejero de Turismo asegura que avanzan las negociaciones, pero que éstas son complicadas

Pilar Martínez

Enviada especial. Londres

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:22

En la ronda de preguntas de la primera comparecencia del consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, en la World Travel Market ( ... WTM) de Londres surgió la inquietud por conocer cómo van las negociaciones para que la Comunidad cuente con vuelos directos a China por primera vez y para ampliar las conexiones con Estados Unidos, país con el que sólo hay abierta una ruta con Nueva York desde Málaga en la temporada de verano. «Es un tema muy recurrente. Los vuelos con China y Estados Unidos tendrán que esperar al año 2026», ha sentenciado Bernal para explicar que se trata de unas negociaciones muy complicadas y ha destacado que las aerolíneas en cuestión precisan sólo para establecer por ejemplo una ruta de Shanghai a Andalucía de una inversión de cien millones de euros, al margen de las operaciones. Sin embargo, ha señalado que «estamos en una buena posición para conseguirlas».

