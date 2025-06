Andalucía lanza Nexus, el 'cerebro' de su nuevo modelo turístico

Pilar Martínez Málaga Martes, 24 de junio 2025, 14:20 Comenta Compartir

Luces de neón en la entrada al hall de la sede de Turismo Andaluz, completamente mimetizada con el proyecto que minutos después se daría a conocer a unos doscientos profesionales del sector que han participado en la puesta de largo y lanzamiento de Nexus, el 'cerebro' del nuevo modelo turístico andaluz. Una herramienta que cuenta como socios con cinco grandes gigantes de la tecnología como Microsoft, Telefónica, Amazon, Linkedin y Simpleview, y que aspira a situar a Andalucía a la vanguardia del turismo inteligente.

El interior del Parador de San Rafael estaba revestido de palabras como futuro, conecta, talento, audiencia, inteligencia, innovación y sostenibilidad, que responden a las claves de esta nueva plataforma que el consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha definido como «el inicio de una nueva etapa en el turismo andaluz, que no solamente mira al presente sino que es capaz de diseñar el futuro. Es la primera estrategia integral que se reinventa desde la raíz, con una visión ambiciosa y sin precedentes. Un nuevo ecosistema donde innovación, inteligencia y sostenibilidad dejan de ser palabras huecas para convertirse en soluciones reales capaces de superar esos retos que nos pone cada día la actividad turística».

La nueva brújula que marcará el futuro del turismo de Andalucía consiste en una plataforma que integra el conjunto de la estrategia innovadora para la transformación digital, formativa y sostenible de esta industria y con la que Bernal asegura que sitúa al destino «en la vanguardia del turismo inteligente».

El consejero asegura que Nexus aportará soluciones y permitirá a profesionales y destinos tomar decisiones, planificar campañas de promoción o retener el talento mediante datos e Inteligencia Artificial. Bernal advierte de que el turismo actual «necesita respuestas integradas, ágiles y alineadas con los grandes retos del sector, por lo que este nuevo ecosistema nace para garantizar la sostenibilidad y la competitividad a largo plazo. Va a liderar desde el dato, el talento y la colaboración».

Además, destaca que se trata de una herramienta que suma tanto a administraciones como a gigantes tecnológicos y empresas locales para convertir la innovación turística en resultados medibles. «Los relevantes proyectos puestos en marcha requerían un cambio de enfoque para llegar con fuerza al tejido empresarial. Para dar este salto se construyen alianzas con una serie de empresas líderes internacionales y referentes que ya están reescribiendo las reglas de la innovación y la tecnología a nivel mundial para situar el talento y la innovación al servicio del destino y sus empresas», explica para señalar que, además, cuenta con la colaboración de entidades e iniciativas internacionales como ONU Turismo o NECsTour.

Cinco ejes

El consejero detalla que esta visión se estructura en cinco grandes ejes, que «responden de forma clara y concreta a los principales desafíos del turismo actual. Concretamente la gestión del dato, la captación de audiencias, el desarrollo del talento, la internacionalización sostenible y la aceleración de las pymes turísticas del destino». Y recalca que el objetivo es ofrecer respuestas a retos reales que encaran desde el propietario de una casa rural hasta un ayuntamiento grande o pequeño, una cadena hotelera o cualquier administración. «Se trata de un desarrollo tecnológico en ámbitos como la inteligencia de negocio, el marketing automatizado o la concentración de grandes cantidades de datos y su transformación, con inteligencia artificial, en información valiosa para la toma de decisiones», apunta para ampliar el foco y señalar que «también hablamos de personas, de propósito y de un turismo más humano. Nexus es tecnología con alma».

El consejero ha valorado que este proyecto permite que «cualquier profesional o empresa, sin importar su tamaño, tenga acceso a las mismas oportunidades de transformación, así como la incorporación de una estrategia de formación práctica, moderna y accesible. Una inteligencia colectiva que conecta datos, talento y tecnología, para construir juntos el nuevo modelo turístico andaluz».

En la puesta de largo de esta nueva herramienta, el responsable global de Turismo en Microsoft, Alejandro Mullor, destaca la apuesta por Andalucía y el calibre del proyecto que ha lanzado esta comunidad de la que ensalzó los datos de que dispone para advertir de que «la Inteligencia Artificial es tan buena como sean tus datos» y poner el foco en el consumo de los mismos y en la necesidad de que «la forma de que lleguen para todos es dándole un lenguaje humano, y es lo que vamos a hacer aquí. Con la cantidad de conocimiento que tenemos en Andalucía, imaginad el ejercito de GPTS expertos en materias». Mullor confiesa que «estamos súper orgullosos de ser compañeros de viaje de este destino».

Asimismo, Elena Manzanera, presidenta del Instituto Nacional de Estadística, destaca la importancia de este proyecto de convertir los complejo en útil y lo técnico en cotidiano. «La estadística es clave en este proyecto tan ilusionante por su capacidad de contribuir a un entorno confiable», detalla.

Por su parte, Antonio Salcedo, manager adtech sales de Amazon, explica la importancia de esta colaboración en la que comparten liderazgo, ambición y datos. «Podemos ayudar porque tenemos más de 300 millones de clientes que no sólo compran en la página web sino que entran en nuestras series y películas a diario, por lo que podemos tener acceso a la mayor calidad de datos que son las audiencias de Amazon», precisa.

Manuel Lara, director de España y Portugal de Simpleview, alerta de que «vivimos en una autopista de gritos y cada día oímos menos y eso supone una ceguera publicitaria» para advertir de que «la buena publicidad turística es un susurro en el momento adecuado». En esto es en lo que se trabaja con Andalucía que «es punta de lanza de muchos destinos. Aquí hemos dejado de gritar para hablar con algunos y ese es el momento en que todo cambia».

En esta línea, Diego López, manager Of business and smart cities for B2B de Telefónica, asegura que «este proyecto va a ser un éxito y Andalucía se va a convertir en un referente en la transformación del turismo. El objetivo de Nexus es hacer la vida de las personas más fácil gracias al uso de la tecnología. En eso compartimos el mismo objetivo». Asimismo, Antonio Pizarro, responsable del sector público en Linkedin, considera que «este proyecto nos emocionó a todos y por eso creemos en ello. Este observatorio laboral va a ser muy importante porque las habilidades que hoy son las más demandadas dejarán de serlo en 2030».

Todos ellos son jugadores claves en Andalucía Nexus y en sus cinco vertientes: Audience, que crea el sistema que hará posible que te vea quien tiene que verte para hacer campañas de promoción con las que atraer de forma quirúrgica al turista que interese; Future, para dar respuesta al reto de la sostenibilidad en el que Andalucía quiere escribir las reglas del nuevo turismo que se impulsa desde Europa; Talent, para retener talento e incorporar a los equipos gente que suma; Data, para convertir los datos en decisiones al transformarlos en información útil; y Lab como el espacio que facilitará la formación y el aprendizaje a través de casos reales.