Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ambiente en las playas malagueñas en la última jornada de agosto. Ñito Salas

Los alojamientos de la Costa del Sol recuperan en julio al turista nacional

Los datos del INE recogen una subida del 0,5% de estancias de españoles, pero el descenso del 1,5% de extranjeros arroja un saldo negativo

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:13

En el conjunto de alojamientos de la provincia que cada mes analiza el Instituto Nacional de Estadística (INE), en los que no incluye las viviendas ... turísticas, se ha cumplido la previsión de que la actividad en julio no iba a superar a la del pasado año. Lo que no se contemplaba y sí ha ocurrido es que este sector ha visto cómo se ha recuperado el mercado nacional, que en lo que va de ejercicio y en el pasado no había levantado cabeza. Para sorpresa de los profesionales del turismo, el informe de Coyuntura Turística de Turismo Costa del Sol de julio, en base a los datos del INE, constata que las pernoctaciones en el conjunto de alojamientos -hoteles, apartamentos turísticos, camping y casas rurales- han bajado un 0,9% pese a la subida del 0,5% de reservas de españoles. La caída en un 1,5% de los viajeros internacionales ha provocado que el signo negativo reine en julio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos
  2. 2

    Nueva oferta de VPO en Málaga capital: esta vez en régimen de venta
  3. 3 Un accidente entre cinco vehículos en Rincón de la Victoria provoca ocho kilómetros de retenciones en la autovía
  4. 4 Otros dos restaurantes de Málaga entran en la Guía Michelin
  5. 5

    Meliá recibe más de 2.400 solicitudes para cubrir 170 empleos en el ME Málaga
  6. 6 Investigan si la madre del niño de tres años desaparecido en Marbella se lo ha llevado a Rusia
  7. 7 Los hospitales de Málaga contarán con unidades específicas para tratar complicaciones de enfermedades crónicas
  8. 8

    Los constructores de Málaga en la década de 1920
  9. 9 Muere un hombre en Casarabonela al volcar un camión hormigonera
  10. 10

    WhatsApp e IA: así quiere acabar una startup malagueña con la frustración de cargar el coche eléctrico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los alojamientos de la Costa del Sol recuperan en julio al turista nacional

Los alojamientos de la Costa del Sol recuperan en julio al turista nacional