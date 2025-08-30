Los alojamientos de la Costa del Sol recuperan en julio al turista nacional

En el conjunto de alojamientos de la provincia que cada mes analiza el Instituto Nacional de Estadística (INE), en los que no incluye las viviendas ... turísticas, se ha cumplido la previsión de que la actividad en julio no iba a superar a la del pasado año. Lo que no se contemplaba y sí ha ocurrido es que este sector ha visto cómo se ha recuperado el mercado nacional, que en lo que va de ejercicio y en el pasado no había levantado cabeza. Para sorpresa de los profesionales del turismo, el informe de Coyuntura Turística de Turismo Costa del Sol de julio, en base a los datos del INE, constata que las pernoctaciones en el conjunto de alojamientos -hoteles, apartamentos turísticos, camping y casas rurales- han bajado un 0,9% pese a la subida del 0,5% de reservas de españoles. La caída en un 1,5% de los viajeros internacionales ha provocado que el signo negativo reine en julio.

Un indicador en rojo a pesar de que los alojamientos de la provincia han recibido más viajeros, concretamente, un 2,4%. Una subida también impulsada por el repunte de los turistas españoles que aumentaron un 4,6%. En este caso también respondieron los viajeros extranjeros con un crecimiento del 0,9%.

Los hoteles y la oferta de interior son los que han registrado un mejor comportamiento. De hecho, en ambos casos lograron resultados positivos en viajeros y estancias, tanto de españoles como extranjeros. Sólo un signo negativo se localiza en el balance de actividad de los hoteles y es el referido a la ocupación media al registrar un retroceso mínimo del 0,1%.

Protagonistas

Sin embargo, el tirón del turismo rural en julio ha sido realmente destacado con un incremento del 67% en viajeros y del 39,3% en pernoctaciones. Un segmento en el que el mercado nacional se ha disparado un 155% en las reservas realizadas por los viajeros españoles. Un impulso que contrasta con la subida del 14% de las estancias de turistas internacionales.

En la otra cara de la moneda están los camping y los apartamentos turísticos en los que reina el signo negativo delante de cada uno de los indicadores, con la salvedad de la llegada de viajeros españoles a los apartamentos con una simbólica subida del 0,1%.

Ya analizando la evolución de los alojamientos turísticos de la provincia en los siete primeros meses, las cifras de este informe revelan que han bajado los viajeros y las pernoctaciones, en un 2,3 y un 2,1%, respectivamente. La estadística confirma que la subida del turismo español es por ahora flor del mes de julio porque en el cómputo de los siete primeros meses la llegada y las estancias de estos viajeros descienden un 7,2% y un 8%, respectivamente. Un periodo en el que se advierte del estancamiento del turismo internacional en los alojamientos malagueños.