Aviones despegando y otros embarcando pasajeros en el aeropuerto de Málaga. Salvador Salas

El aeropuerto de Málaga, puerta de entrada para el 81% de turistas extranjeros que llegan a Andalucía

Hasta septiembre han recalado en las instalaciones malagueñas 11,1 millones de turistas extranjeros, de los 13,7 millones que llegaron a la Comunidad

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Martes, 21 de octubre 2025, 00:45

El crecimiento imparable del aeropuerto de Málaga y la mejora de su conectividad aérea ha provocado que estas instalaciones ganen peso como la gran puerta ... de entrada de turistas extranjeros a Andalucía. Los datos los acaba de dar a conocer el Ministerio de Industria y Turismo en el informe de tráfico aéreo de viajeros internacionales. La cifra habla por sí sola. El 81,1% de los pasajeros procedentes de fuera de España que eligen la Comunidad como destino de vacaciones o por motivos profesionales llega a través de la infraestructura aeroportuaria de la Costa del Sol. Este estudio, que tiene carácter mensual, eleva a 13.741.509 los viajeros que han llegado a los seis aeropuertos de la región andaluza en los nueve primeros meses del año. De ellos 11.145.493 lo hicieron por Málaga.

