El aeropuerto de Málaga, puerta de entrada para el 81% de turistas extranjeros que llegan a Andalucía

El crecimiento imparable del aeropuerto de Málaga y la mejora de su conectividad aérea ha provocado que estas instalaciones ganen peso como la gran puerta ... de entrada de turistas extranjeros a Andalucía. Los datos los acaba de dar a conocer el Ministerio de Industria y Turismo en el informe de tráfico aéreo de viajeros internacionales. La cifra habla por sí sola. El 81,1% de los pasajeros procedentes de fuera de España que eligen la Comunidad como destino de vacaciones o por motivos profesionales llega a través de la infraestructura aeroportuaria de la Costa del Sol. Este estudio, que tiene carácter mensual, eleva a 13.741.509 los viajeros que han llegado a los seis aeropuertos de la región andaluza en los nueve primeros meses del año. De ellos 11.145.493 lo hicieron por Málaga.

El informe advierte también de un aumento de viajeros extranjeros tanto en Andalucía como en el aeropuerto de la Costa del Sol y de la fortaleza de las compañías de bajo coste. Del total de pasajeros aéreos de fuera del país, casi ocho millones han llegado a la comunidad hasta septiembre, lo que supone el 15,6% del global recibido en el país y un 9,6% más que en el mismo periodo del año pasado. De ellos, 6.127.403 entran por Málaga, donde experimentan un aumento del 9,6% respecto al ejercicio anterior. Por contra, las compañías tradicionales o de bandera transportaron en estos nueve primeros meses 2.878.803 viajeros a las infraestructuras andaluzas, con un repunte más moderado del 3,5%. De este total, 2,5 millones recalaron en el de la capital de la Costa del Sol, lo que supuso un aumento del 3%.

9,6% Es el incremento que han registrado los aeropuertos andaluces y el de Málaga en la llegada de turistas internacional en compañías de bajo coste

El protagonismo de las compañías de bajo coste aúpa al aeropuerto de Málaga como el tercero del país en viajeros internacionales, tras el de Barcelona y el de Palma de Mallorca. En cuanto a comunidades autónomas, Andalucía es la cuarta en dicho indicador tras Cataluña, Baleares y la de Valencia.

Desde el Ministerio señalan que entre enero y septiembre España recibió 86,3 millones de pasajeros internacionales, registrando un incremento del 5,6% respecto al mismo periodo de 2024, por lo que tanto Andalucía como Málaga muestran un mayor dinamismo con un crecimiento medio superior. Esto supone cerca de 4,6 millones de llegadas adicionales, acaparando las aerolíneas de bajo coste 3,4 millones de este incremento. Además, explican que «en septiembre Reino Unido emitió en torno a 2,4 millones de pasajeros internacionales y generó el 22,2% del total del flujo de llegadas a España, con un avance interanual del 2,2%» y afirman que «destacan los aumentos de llegadas en Andalucía, la Comunidad Valenciana, la de Murcia y Galicia con subidas superiores al 4% en todas ellas». Esta tendencia al alza no se repite en mercados como el de Italia, donde el informe recoge un retroceso, o el de Francia sobre el que apunta que «Andalucía, y el País Vasco registraron un notable descenso superior al 7%». Unas caídas que se compensan con el comportamiento al alza en otros países. Es el caso de Holanda, del que constatan que estos viajeros experimentaron un aumento del 6,5% y que se dirigieron principalmente a Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía, con cuotas en torno al 19%.