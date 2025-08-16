La aerolínea Vueling refuerza su operativa hacia Málaga durante la semana de feria
Conectará la Costa del sol con quince destinos y concentrará el aumento de plazas en rutas como la de Barcelona
Málaga
Sábado, 16 de agosto 2025, 00:20
Vueling, la segunda compañía en pasajeros en el aeropuerto de Málaga, refuerza su operativa con destino hacia la capital de la Costa del Sol coincidiendo ... con la celebración de la Feria de Málaga.
En este sentido, detalla que del 16 al 23 de agosto operará más de 270 vuelos hacia el aeropuerto de Málaga, lo que representa un incremento del 22% respecto al mismo periodo del año anterior.
La mayor parte de estos asientos extras se concentran en la ruta que une Barcelona y Málaga, con más de 50 vuelos previstos, frente a los 46 del año pasado. A ella se suman Tenerife-Norte, con alrededor de 25 vuelos hacia Málaga; Londres-Gatwick y Ámsterdam, con 24 vuelos.
En estas fechas, Vueling conectará Málaga con quince ciudades para «responder a la demanda prevista en torno a una de las festividades más populares del verano andaluz».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.