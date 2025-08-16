La aerolínea Vueling refuerza su operativa hacia Málaga durante la semana de feria

Vueling, la segunda compañía en pasajeros en el aeropuerto de Málaga, refuerza su operativa con destino hacia la capital de la Costa del Sol coincidiendo ... con la celebración de la Feria de Málaga.

En este sentido, detalla que del 16 al 23 de agosto operará más de 270 vuelos hacia el aeropuerto de Málaga, lo que representa un incremento del 22% respecto al mismo periodo del año anterior.

La mayor parte de estos asientos extras se concentran en la ruta que une Barcelona y Málaga, con más de 50 vuelos previstos, frente a los 46 del año pasado. A ella se suman Tenerife-Norte, con alrededor de 25 vuelos hacia Málaga; Londres-Gatwick y Ámsterdam, con 24 vuelos.

En estas fechas, Vueling conectará Málaga con quince ciudades para «responder a la demanda prevista en torno a una de las festividades más populares del verano andaluz».