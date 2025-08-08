La nueva herramienta de WhatsApp para combatir las estafas
La aplicación de mensajería instantánea trabaja para ofrecer un resumen de seguridad para chats grupales o individuales de números que no están en nuestra agenda de contactos
Málaga
Viernes, 8 de agosto 2025, 00:18
WhatsApp no para. La aplicación de mensajería instantánea más utilizada en todo el mundo incorpora frecuentemente nuevas funcionalidades o realiza mejoras en su herramienta. La última, hasta ahora, se centra en la seguridad.
Para evitar posibles estafas, los chats grupales contarán con una nueva función llamada 'Resumen de seguridad'. Esta novedad aportará datos clave sobre quién es el administrador, cuándo se creó, quién te añadió al grupo y si hay miembros que están en tu agenda de contactos. De este modo, aparecerá una descripción sobre grupos o personas que no conozcas para ayudarte a decidir si aceptas la inclusión en ese grupo o no.
También incluirá una serie de consejos sobre como detectar las estafas y como protegerte, y brindará la oportunidad de abandonar el grupo desde esa pantalla, sin tener que abrir el chat ni leer ningún mensaje. Tampoco te llegará ninguna notificación del grupo hasta que decidas si entrar o no.
Además, WhatsApp trabaja en medios para blindar los chats individuales como por ejemplo avisos de una nueva conversación con alguien que no forma parte de nuestra agenda de contactos. En este caso, se ofrecería información para saber quién nos está hablando antes de que tengamos que responder.
