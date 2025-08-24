Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Virginia Calvo: «Me encanta la generación Z y cuanto más frikis, mejor me caen»

Cofundadora y directora de operaciones de GiantX

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:30

Virginia Calvo es cofundadora y directora de estrategia de GiantX, el club de esports más laureado de España y uno de los más destacados a ... nivel mundial. También es CEO de Atlas Informática, la compañía malagueña pionera en la distribución de productos y periféricos para 'gaming' en España. Peleona, inquieta, empática, feminista y sensible a las injusticias: así es uno de los principales referentes femeninos de la Málaga tecnológica, que en esta entrevista baja revoluciones y habla de los veranos de su infancia, sus inicios frustrantes con los videojuegos, su secreto para compartir vida, trabajo y negocios con su pareja sin morir en el intento y sus planes para este verano.

