Jerónimo Béjar (Eoniq), Sergio González (Mothium) y Álvaro Simón (Keiretsu). Sur

La startup sevillana Mothium, ganadora en el Keiretsu Forum Andalucía

Ocho empresas y 150 inversores se reúnen en Málaga para buscar el 'match'

Sur

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:13

El Foro de Inversión para Startups Keiretsu Forum Andalucía organizado por BIC Euronova y Keiretsu Forum Spain, ha celebrado esta tarde su decimotercera edición en ... la sede del Museo Thyssen de Málaga, con la participación de ocho startups y más de 150 inversores que representan una capacidad de financiación de hasta 800.000 euros

