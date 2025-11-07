La startup sevillana Mothium, ganadora en el Keiretsu Forum Andalucía

El Foro de Inversión para Startups Keiretsu Forum Andalucía organizado por BIC Euronova y Keiretsu Forum Spain, ha celebrado esta tarde su decimotercera edición en ... la sede del Museo Thyssen de Málaga, con la participación de ocho startups y más de 150 inversores que representan una capacidad de financiación de hasta 800.000 euros

De todas las startups que se han presentado, la sevillana Mothium ha resultado ser la más votada. Se trata de un fabricante de vehículos de última milla con tecnología propia que reduce costes de inversión y operación para flotas urbanas. Ya en comercialización internacional, combina eficiencia energética y palancas regulatorias para posicionarse como alternativa al transporte ligero convencional.

Esta nueva edición de Keiretsu Forum Andalucía se ha celebrado gracias a la alianza entre BIC Euronova Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga y Keiretsu Forum Spain. Dicha marca fue concedida por Keiretsu Forum, la mayor red internacional de inversores privados, con 53 sedes en más de 30 países en cuatro continentes.

BIC Euronova, el promotor

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga, BIC Euronova, también coordinador de la iniciativa Málaga Startup Network, formada por instituciones y entidades de apoyo al ecosistema de startups malagueñas, lleva impulsando este foro de inversión privada en colaboración con Keiretsu Forum Spain desde el año 2020.

Los inversores reunidos por Keiretsu Forum Andalucía brindan más que financiación: contactos internacionales de negocios, oportunidades comerciales, formación y networking, entre otras ventajas. El objetivo de esta organización es objeto dotar a los emprendedores o startups pertenecientes a sectores tecnológicos y de alto crecimiento de una plataforma estable y reconocida para la obtención de financiación privada; así como facilitarles a estos últimos posibilidades de inversión en proyectos escalables, de crecimiento y expansión.