Nace Málaga Satellite Center: el primer 'lab' europeo de la tecnología que traerá la cobertura universal desde el espacio

La tecnología es extremadamente compleja, pero el objetivo se entiende fácilmente: «Ofrecer cobertura de banda ancha en cualquier lugar del planeta: en el desierto, en ... mitad del océano, en la cumbre de una montaña o en mitad de la España vaciada... o en un apagón como el que vivimos hace unos meses». Quien lo explica es Jesús Amores, director del Centro de Innoación de Vodafone, que se consolida con la iniciativa que se inaugura hoy como uno de los grandes motores que tiene el ecosistema tecnológico malagueño. Nace oficialmente Málaga Satellite Center: el primer centro de investigación de Europa dedicado al desarrollo de servicios integrados de banda ancha móvil terrestre y basada en satélites de órbita baja, con el fin de permitir a los clientes cambiar sin interrupciones entre redes satelitales y 4G/5G con sus teléfonos convencionales. Este laboratorio pionero forma parte del 'hub' de Vodafone pero está ubicado físicamente en la Escuela de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones de la UMA.

El proyecto está cofinanciado por la Agencia Espacial Española con aproximadamente 4 millones de euros y Vodafone aporta otros tantos para financiar sus dos primeros años de andadura. «En este espacio vamos a trabajar conjuntamente desarrollando proyectos ligados a AST y a Vodafone, en conjunción con la Universidad, pero también la UMA va a tener su propio espacio para desarrollar sus propios proyectos de investigación», ha explicado Amores. En un principio en el laboratorio van a estar trabajando alrededor de 20 personas entre las tres organizaciones citadas, que irán aumentando conforme vaya evolucionando el proyecto.

Ampliar Migue Fernández

Vodafone quiere liderar la introducción de conectividad satelital directa a teléfonos inteligentes en Europa a partir de finales de 2025 y 2026 y para eso es fundamental validar la tecnología que la va a soportar. Una vez demostrada su eficacia y robustez, Málaga Satellite Center se convertirá en uno de los 'gateways' o puertas de enlace espacio-tierra que serán necesarios para conectar con los 106 satélites que estarán desplegados para 2027. En Europa va a haber cinco y en todo el mundo puede que sean diez o quince. A largo plazo, conforme la tecnología madure, el laboratorio evolucionará para convertirse en un centro de operaciones y gestión de servicios para toda Europa.

La compañía AST SpaceMobile (que está construyendo la primera red global de banda ancha celular en el espacio) y la Universidad de Málaga son los principales socios de Vodafone en esta aventura, junto con otras empresas tecnológicas e investigadores externos invitados a participar, fomentando un nuevo ecosistema europeo de conectividad combinada entre satélites y redes terrestres, explicó la empresa.

Migue Fernández

Vodafone no es la única empresa que persigue el objetivo de la cobertura universal mediante satélites. A cualquiera le viene a la cabeza el proyecto Starlink de Elon Musk. La aproximación al problema de Vodafone y AST tiene una ventaja: la de no necesitar ningún dispositivo adicional al que ya tengan los usuarios. «La gran ventaja cualitativa de este servicio es que vamos a poder acceder a Internet conectándonos a los satélites con nuestro teléfono comercial. No necesitaremos un dispositivo 'ad hoc', como la otra solución que existe en el mercado para poder acceder a Internet vía satélite», ha explicado Amores.

«Hoy es un día de celebración porque una vez más estamos demostrando que en Málaga se puede aunar el conocimiento tecnológico de la Universidad con el conocimiento tecnológico que Vodafone puede aportar y ese afán de colaboración incluso puede atraer a empresas internacionales punteras como AST, para crear algo que no existe en Europa: un nuevo laboratorio que nos permitirá validar las tecnologías satelitales capaces de asegurarnos que la comunicación y el acceso a Internet llega a cualquier ciudadano o empresa independientemente de donde estén, superando la barrera de la cobertura terrestre», ha expresado Jesús Amores.

«Ejemplo de colaboración»

«La transferencia es hoy decisiva para transformar la ciencia y la innovación y esta en progreso y bienestar. Málaga Satellite Center surge como ejemplo de colaboración entre la UMA, el Instituto Telma, el grupo MobileNet y dos empresas como AST y Vodafone. Es el primero de Europa dedicado a esta tecnología y un paso más en la colaboración entre Vodafone Innovation Hub y la UMA», ha expresado el vicerrector de Transferencia, Emprendimiento y Empresa, Juan Carlos Rubio. El alcalde ha considerado una «gran noticia» la apertura de este laboratorio y ha recordado que Málaga fue elegida para ser la sede del centro de innovación de Vodafone en una «dura competición» entre ciudades europeas y ha demostrado que fue una buena decisión ubicarlo aquí.

La inauguración de Málaga Satellite Center ha congregado en la Escuela de Teleco a numerosos representantes de la Universidad de Málaga y el ecosistema tecnológico malagueño (entre ellos, directivos de Málaga TechPark, Fundación Innova IRV y empresas como Dekra, Aertec Solutions o IMEC), así como a instituciones como el Ayuntamiento, la Junta o la Fundación Unicaja. El alcalde, Francisco de la Torre; la concejala de Innovación, Alicia Izquierdo; y el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Málaga, Miguel Briones, han acompañado a los directivos de Vodafone y AST en la inauguración de este centro de I+D.