Migue Fernández

Nace Málaga Satellite Center: el primer 'lab' europeo de la tecnología que traerá la cobertura universal desde el espacio

Vodafone, la Universidad de Málaga y el fabricante de satélites AST impulsan este centro de investigación pionero, que se ubica en la Escuela de Teleco

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:55

La tecnología es extremadamente compleja, pero el objetivo se entiende fácilmente: «Ofrecer cobertura de banda ancha en cualquier lugar del planeta: en el desierto, en ... mitad del océano, en la cumbre de una montaña o en mitad de la España vaciada... o en un apagón como el que vivimos hace unos meses». Quien lo explica es Jesús Amores, director del Centro de Innoación de Vodafone, que se consolida con la iniciativa que se inaugura hoy como uno de los grandes motores que tiene el ecosistema tecnológico malagueño. Nace oficialmente Málaga Satellite Center: el primer centro de investigación de Europa dedicado al desarrollo de servicios integrados de banda ancha móvil terrestre y basada en satélites de órbita baja, con el fin de permitir a los clientes cambiar sin interrupciones entre redes satelitales y 4G/5G con sus teléfonos convencionales. Este laboratorio pionero forma parte del 'hub' de Vodafone pero está ubicado físicamente en la Escuela de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones de la UMA.

