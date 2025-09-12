Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Diella, la asistente virtual ascendida a ministrIA. Afp

Una ministrIA anticorrupción

Albania echa mano de la inteligencia artificial y 'asciende' a un asistente virtual para frenar los fraudes en la contratación pública

I. Cortés

I. Cortés

Madrid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:04

China, Estados Unidos, Singapur, Estonia, Reino Unido... Son algunos de los países que ya han introducido la inteligencia artificial en su administración pública para mejorar ... la eficiencia en áreas clave como la seguridad, la justicia, la salud o los servicios públicos. Ninguno, sin embargo, ha ido tan lejos como Albania que ayer dio un paso más al nombrar como ministra -¿o deberíamos decir ministrIA?- a una IA para evitar el fraude y la corrupción en la contratación pública.

