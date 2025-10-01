Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Málaga es la capital de provincia con la red móvil más rápida de España

Movistar, considerada mejor red móvil y mejor red 5G en España según el ranking de la consultora Ookla

Málaga

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:45

Málaga es la capital española con red móvil más rápida en el ranking de la consultora tecnológica Ookla gracias a los 150,75 Mbps de ... velocidad de descarga media que logran los clientes de Movistar. También ocupa el segundo lugar en el ranking por municipios. La vecina localidad de Marbella también se entra en el 'top 10' de España con 73,73 Mbps de velocidad media.

