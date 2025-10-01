Málaga es la capital de provincia con la red móvil más rápida de España

Málaga es la capital española con red móvil más rápida en el ranking de la consultora tecnológica Ookla gracias a los 150,75 Mbps de ... velocidad de descarga media que logran los clientes de Movistar. También ocupa el segundo lugar en el ranking por municipios. La vecina localidad de Marbella también se entra en el 'top 10' de España con 73,73 Mbps de velocidad media.

Según el informe 'Speedtest Connectivity Report' sobre el estado de las redes en España durante el primer semestre de 2025, publicado ayer por Ookla, la red móvil de Movistar obtiene la mejor nota global en cuanto a rendimiento, lo que la convierte «en la mejor red móvil y la mejor red 5G en España, con destacada ventaja en esta tecnología sobre el segundo operador», según destacan fuentes de la compañía.

El informe de Ookla, realizado con millones de datos recogidos de usuarios, concluye que «Movistar es líder en velocidad de descarga y de subida, además de tener la menor latencia, la red más consistente y la mejor experiencia de vídeo en móvil por velocidad de carga y fluidez y calidad de reproducción», según la operadora.

Movistar obtuvo una velocidad media de descarga de 102,94 Mbps en todas las tecnologías móviles y de 191,62 Mbps en la red 5G. Además, el servicio Movistar también obtuvo el primer puesto en cuanto a velocidad de subida (14,4 Mbps), menor latencia (50 ms) y mayor consistencia de red, ya que cerca del 90% de sus muestras estuvieron por encima del rendimiento aceptable. Asimismo, los clientes de Movistar son los que más tiempo disfrutan de conexión 5G cuando se conectan a la red, ya que, según el informe de Ookla, cerca del 80% de la navegación de los usuarios de Movistar se realiza mediante la red 5G.

«Este reconocimiento avala el esfuerzo que ha realizado Telefónica por desplegar 5G en todo el territorio español, ofreciendo ya cobertura 5G a más del 94% de la población, lo que la sitúa como principal red móvil del país, tanto en número de nodos como en el de municipios con cobertura», afirman desde la operadora, que además lidera el despliegue del 5G de altas prestaciones (banda 3500 MHz) que ofrece altas velocidades y muy baja latencia tanto a usuarios particulares como empresariales.

Por regiones

Movistar lidera en velocidad de navegación en 11 de las 17 comunidades autónomas, habiendo empate técnico en las otras 6. La Comunidad de Madrid es la que obtiene la velocidad de descarga media más alta (88,85 Mbps) y la menor latencia (37,04 ms). La Rioja, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha y Canarias son las otras diez comunidades en las que Movistar consigue la mayor puntuación, todas ellas por encima de los 100 Mbps de media de velocidad.