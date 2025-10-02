Llegan los mapas a Instagram, la polémica nueva función que permite localizar a tus contactos

Instagram sigue introduciendo novedades con el objetivo de ganar más usuarios y de que estos pasen más tiempo en la aplicación. Si hace unas semanas ... se incluyó la posibilidad de republicar fotos, al más puro estilo X, es decir Twitter, ahora Instagram quiere parecerse a Google Maps y va a introducir una funcionalidad de mapas.

El objetivo, según se explica en la web de Meta, propietaria de Instagram, Facebook o WhatsApp, entre otros programas, es permitir que el usuario «conecte» con sus amigos. Este verano ya empezó a funcionar en Estados Unidos con cierta polémica por las dudas respecto a la privacidad de los usuarios y desde este semana la actualización empezará a llegar al resto de usuarios de la red social.

¿En qué se traduce esta mejora? Instagram va a permitir descubrir nuevo contenido a partir de la localización reciente de los contactos que tengas. Es decir, puedes consultar todos los contenidos que estén etiquetados en una localización concreta -un concierto, un evento, una fiesta popular...- en las últimas 24 horas. O saber desde qué sitio postea tu creador de contenido favorito, siempre que quiera compartir su localización. Por otro lado, los mapas de Instagram van a permitir compartir tu ubicación con los amigos que quieras. A la opción de mapas se podrá acceder en la pestaña de mensajes directos, en la parte superior, como un círculo más junto a la sección 'Tu nota'.

Dudas sobre la privacidad

La implantación de los mapas de amigos de Instagram generó cierta polémica en Estados Unidos este verano, por las dudas respecto a la posible vulneración de privacidad que implica compartir la localización de los usuarios. De cara a su expansión general, Meta ha introducido mejoras para enfatizar que la ubicación de los mapas está desactivada por defecto y que no se comparte salvo que el usuario lo active.

También se puede habilitar que la ubicación sólo esté disponible para determinados amigos o para los contactos que se siguen mutuamente. Además, cuando se vaya a compartir una publicación geolocalizada, la aplicación se lo recordará al usuario y le mostrará una visualización previa en el mapa. También se permite configurar determinados lugares que nunca se posiciones en el mapa o ocultar la localización a determinadas personas.