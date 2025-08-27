Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Leonid Radvinsky compró en 2018 la mayor parte de la plataforma, que había sido creada en 2016

El porno amateur hace ganar 598,4 millones de euros en dividendos al dueño de OnlyFans

Los críticos de la plataforma de Leonid Radvinsky señalan que facilita la explotación sexual y afecta a la salud mental de las creadoras de contenidos para adultos

J. Arrieta

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:10

Leonid Radvinsky, propietario mayoritario de OnlyFans, ganó 598,4 millones de euros en dividendos en 2024, tal y como ha informado Fenix International, la compañía ... que opera esta plataforma cuestionada por ofrecer contenidos pornográficos accesibles sin control seguro de edad, fomentar la trata sexua y generar problemas de salud mental en las creadoras de contenido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos
  2. 2 Un detenido por el accidente con un motorista fallecido en Muelle Heredia
  3. 3 El viento de terral vuelve a Málaga: ¿cuántos días durará y qué máximas se esperan?
  4. 4 Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»
  5. 5

    El avispón oriental ya se expande por toda la provincia de Málaga y amenaza a las especies autóctonas
  6. 6 El hotel de Piqué en Málaga muestra ya su cara
  7. 7 Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»
  8. 8 A prisión los dos jóvenes detenidos por el crimen a puñaladas de Capuchinos
  9. 9 Espetos con pastela de pollo, la curiosa mezcla que puedes comer en Benajarafe
  10. 10 Protección de Datos, inflexible con los hoteles que piden copia del DNI a los clientes: la última sanción se eleva a 70.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El porno amateur hace ganar 598,4 millones de euros en dividendos al dueño de OnlyFans

El porno amateur hace ganar 598,4 millones de euros en dividendos al dueño de OnlyFans