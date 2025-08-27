Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Emprendedores participantes en el programa de aceleración de IMEC en Bélgica. Sur

IMEC pondrá en marcha una aceleradora de startups vinculada a su centro de Málaga

El instituto belga abre un proceso de selección para contratar a la persona que liderará este programa de inversión y mentorización para emprendedores

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:29

El centro de diseño y fabricación de microchips que IMEC impulsa en Málaga con el apoyo de las tres administraciones públicas llevará aparejado un programa ... de aceleración de 'startups' como el que ya funciona en el cuartel general del instituto de microelectrónica belga en Lovaina, con el fin de fomentar el surgimiento de un ecosistema de empresas vinculadas a la microelectrónica y sus aplicaciones. De imec.istart -que así se llama esta aceleradora hasta ahora centrada en Bélgica, Países Bajos e Italia- ya han salido más de 350 'startups' y 'scaleups' desde su fundación en 2011. Y ahora IMEC, al igual que trabaja para construir una réplica de sus salas blancas en Málaga, también está dando los primeros pasos para lanzar imec.istart Spain, que según las primeras informaciones difundidas por la empresa funcionará a caballo entre Madrid, Barcelona y Málaga.

