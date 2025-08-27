IMEC pondrá en marcha una aceleradora de startups vinculada a su centro de Málaga

El centro de diseño y fabricación de microchips que IMEC impulsa en Málaga con el apoyo de las tres administraciones públicas llevará aparejado un programa ... de aceleración de 'startups' como el que ya funciona en el cuartel general del instituto de microelectrónica belga en Lovaina, con el fin de fomentar el surgimiento de un ecosistema de empresas vinculadas a la microelectrónica y sus aplicaciones. De imec.istart -que así se llama esta aceleradora hasta ahora centrada en Bélgica, Países Bajos e Italia- ya han salido más de 350 'startups' y 'scaleups' desde su fundación en 2011. Y ahora IMEC, al igual que trabaja para construir una réplica de sus salas blancas en Málaga, también está dando los primeros pasos para lanzar imec.istart Spain, que según las primeras informaciones difundidas por la empresa funcionará a caballo entre Madrid, Barcelona y Málaga.

IMEC ha abierto un proceso de selección para contratar a la persona que liderará este programa. Su cargo será el de «Venture Acceleration Manager» y actuará como «mentor y asesor de una cartera de 'startups' y 'scaleups' respaldadas por imec.istart». «Interactuará con los distintos actores de la comunidad de imec.istart y ayudará a difundir nuestro mensaje emprendedor», explica la compañía a los potenciales candidatos a este puesto.

El programa de aceleración de IMEC incluye «una inversión pre-semilla de entre 100.000 y 250.000 euros, mentorización y acompañamiento personalizados, acceso a tecnología e instalaciones de trabajo o acceso a una amplia red internacional de socios e inversores», entre otros servicios. En Bélgica acoge normalmente dos 'camadas' de 'startups', una en primavera y otra en otoño. Su programa dura un año.

«Estamos comprometidos con fomentar la innovación emprendedora y el progreso tecnológico. Nuestra misión es apoyar y acelerar a los emprendedores tecnológicos en el inicio de su camino. Ofrecemos un programa de mentoría de prestigio internacional, respaldado por IMEC, y proporcionamos inversiones iniciales para facilitar el crecimiento y atraer financiación adicional», explican desde la empresa belga, que especifica que apostará por proyectos que propongan «soluciones tecnológicas y basadas en la ciencia en una variedad de industrias».

Mil millones de euros atraídos

El equipo de imec.istart tiene oficinas en varias ciudades de Bélgica (como Gante y Amberes) y también cuenta con equipos y programas en Países Bajos e Italia. «Nuestros principales hubs en España serán Barcelona, Madrid y Málaga», especifican sus portavoces. La aceleradora de IMEC presume de haber atraído mil millones de euros hacia las 341 'startups' y 76 'scaleups' que ha acogido, que hasta ahora tienen una tasa de supervivencia del 78%.