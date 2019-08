Las mejores 'app' para organizar tu viaje Si se sale de España y queremos conocer el tiempo que hará, existen aplicaciones muy fiables. / SUR Si siempre se te olvida algo al hacer la maleta o quieres personalizar tu itinerario, la tecnología te ayudará ALEJANDRO DÍAZ Martes, 27 agosto 2019, 00:53

Termina agosto pero no el verano y, aún menos, los días de vacaciones, perfectos para hacer una escapada. Para ello, como siempre, es un recurso útil apoyarse en la tecnología. Hay aplicaciones imprescindibles. Una de ellas, es la aplicación de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Aunque el verano es una época en la que puede parecer que existe cierta 'monotonía meteorológica' por la escasez de lluvias, nada más lejos de la realidad. De hecho, ya están llegando las primeras danas a la Península. Sin embargo, si el viaje es fuera de España, existen otras alternativas, como 'CARROT Weather', que los usuarios valoran por su precisión, ser divertida y contar con todo tipo de detalles para conocer variables como presión atmosférica, velocidad del viento o desglose horario de cada rincón del mundo.

Si el viaje va a ser por tren o por avión, siempre es conveniente contar con la aplicación de la compañía en cuestión para estar al tanto hasta el último momento de la posibilidad de que se cancele o se retrase el mismo. Renfe, Ryanair o Iberia han desarrollado sus propias aplicaciones desde las que incluso es posible seleccionar asientos o buscar ofertas más económicas. Pero lo primero de todo es planificar el viaje. 'TripCase' representa una práctica aplicación ayuda a establecer un itinerario 'simplificado' donde se incluyen vuelos, reservas de hotel, alquiler de automóviles, indicaciones para llegar, planes para cenar, así como el control de gastos. Para el 'mapping' y el transporte también es recomendable 'Citymaper', más específica.

Y qué decir de la maleta. Siempre falta algo. O bien se deja para el último día. 'Luggage Checklist' es un buen gestor de listas de chequeo de maletas, para garantizar que no se olvide nada de lo que se necesita al viajar. Puedes crear listas a partir de palabras claves. 'Packing List for Travel' también es una gran herramienta para los más despistados. Esta app fue diseñada para ayudar a las personas a organizar su lista de equipaje para sus vacaciones de tal manera que no falte nada. Genera una lista de elementos necesarios totalmente personalizada basado en el destino, las actividades a realizar, el tipo de transporte y los requerimientos personales.

Si el viaje va a ser en carretera y no se va a salir del territorio nacional, la Dirección General de Tráfico pone a disposición de los usuarios una aplicación completa en la que analiza la ruta que se vaya a realizar, avisa sobre posibles incidencias en la carretera, permite el acceso a las principales cámaras de tráfico para comprobar en el momento el estado de las vías y da acceso directo al teléfono de emergencias 112. Y se vaya o no a salir de España, 'Google Maps' será siempre tu mejor aliado, tanto para crear rutas, como para que te guíe durante el trayecto o puedas encontrar la gasolinera o el área de servicio más cercanos.