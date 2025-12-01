Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La firma malagueña WiemsPro lanza un traje sensorizado de entrenamiento para deportistas

La firma, que ya vende en 70 países su sistema de electroestimulación, consigue un préstamo de 250.000 euros de Enisa para lanzar esta nueva línea de negocio

Sur

Málaga

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:27

Comenta

La empresa malagueña WiemsPro ha conseguido un préstamo participativo de Enisa (empresa pública dedicada a la financiación de pymes) de 240.000 euros para llevar ... al mercado un traje sensorizado para el entrenamiento de deportistas. Esta prenda controla movimiento, ritmo cardíaco y activación muscular para medir el rendimiento real y preciso del deportista durante el entrenamiento y su evolución en el tiempo. La compañía ha contado con el asesoramiento de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), concretamente de su servicio de apoyo para la captación de financiación externa a emprendedores de base tecnológica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  2. 2 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz
  3. 3 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  4. 4 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  5. 5 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  6. 6 Las farmacias andaluzas podrán renovar tratamientos de pacientes crónicos
  7. 7 Un conductor, que cuadruplicaba la tasa de alcohol, empotra su coche contra un poste del tranvía en Torre del Mar
  8. 8 Pillada una pareja en Málaga por trucar máquinas recreativas y lograr ocho mil euros en premios
  9. 9 Tren de borrascas en el inicio de diciembre: cuatro frentes dejarán lluvias en Andalucía toda la semana
  10. 10 Registrado un terremoto de magnitud 3,2 con epicentro en Estepona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La firma malagueña WiemsPro lanza un traje sensorizado de entrenamiento para deportistas

La firma malagueña WiemsPro lanza un traje sensorizado de entrenamiento para deportistas