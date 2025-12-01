La firma malagueña WiemsPro lanza un traje sensorizado de entrenamiento para deportistas

La empresa malagueña WiemsPro ha conseguido un préstamo participativo de Enisa (empresa pública dedicada a la financiación de pymes) de 240.000 euros para llevar ... al mercado un traje sensorizado para el entrenamiento de deportistas. Esta prenda controla movimiento, ritmo cardíaco y activación muscular para medir el rendimiento real y preciso del deportista durante el entrenamiento y su evolución en el tiempo. La compañía ha contado con el asesoramiento de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), concretamente de su servicio de apoyo para la captación de financiación externa a emprendedores de base tecnológica.

Bio Sensors Suit Group SL nació en Málaga en 2016 y comercializa productos y servicios bajo la marca WiemsPro. En concreto, comercializa un sistema inalámbrico de electroestimulación muscular (EMS) para todo el cuerpo pionero a nivel mundial y con aplicaciones en deporte, fitness y salud. La compañía ya exporta a más de 70 países de todo el mundo.

El producto original de WiemsPro es un traje de electroestimulación muscular sin cables para mejorar el rendimiento en el deporte y con una versión para centros de estética, orientada a reducir la grasa muscular y tonificar el músculo.

Ahora, gracias a este préstamo de Enisa, WiemsPro se dispone a llevar al mercado una evolución de este traje deportivo equipado con sensores para medir el rendimiento real y preciso del deportista. La compañía ha colaborado con diez federaciones deportivas de disciplinas como triatlón, tiro con arco, golf, boxeo o kickboxing y muaythai, entre otras, para desarrollar y probar el nuevo traje.

Las prestaciones del traje

Los nuevos trajes sensorizados de WiemsPro están equipados con sensores de movimiento, acelerómetros y giroscopios que capturan datos en tiempo real y la biomecánica del deportista (postura, equilibrio y movimiento). Ofrecen una retroalimentación inmediata y precisa, resultando especialmente útiles en disciplinas deportivas y en fisioterapia para mejorar el rendimiento y la recuperación.

Adicionalmente, incluyen sensores sanitarios como electrocardiografía (ECG) para la monitorización del ritmo cardíaco, electromiografía de superficie (no invasiva) para el análisis de la activación muscular, oxigenación muscular (SmO2) para medir la saturación de oxígeno en los músculos en tiempo real, glucosa (no invasivo) mediante tecnología LED, frecuencia cardíaca (HR) y variabilidad (HRV), bioimpedancia para para la medición de composición corporal y control de hidratación.