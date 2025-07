El viaje de Ayla, la joven canadiense que vino a Málaga como auxiliar de conversación y ahora tiene su propia empresa

«El método de aprendizaje de 42 Málaga me inspiró»

La joven destaca una experiencia que la ha ayudado en este camino: su paso por 42 Málaga, la escuela de programación gratuita gestionada por Fundación Telefónica con apoyo del Ayuntamiento y la Junta. «Hice la Piscina [así llaman a sus cursos de iniciación al código] justo antes de crear la empresa y me quedé enamorada del método de aprendizaje basado en la colaboración entre pares. Estuve cuatro meses aprendiendo programación en 42 y, más que el contenido, es la metodología lo que me ha inspiró y me ayudó a la hora de montar la academia porque al final, nuestro propósito no es sólo enseñar programación o robótica, sino que aprendan a trabajar en equipo», reflexiona. De hecho, apunta que los profesores que están contratando para la academia vienen todos de 42.