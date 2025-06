El DES reúne en Málaga a 17.000 directivos en torno a la IA y las «tecnologías exponenciales»

Digital Enterprise Show (DES) ha arrancado hoy su edición 2025 en Málaga con el foco puesto en la próxima evolución de la inteligencia artificial tras ... su democratización en los últimos años. El evento va a recibir a lo largo de tres días a más de 17.000 directivos que acuden a conocer las últimas soluciones digitales y estrategias que están impulsando la competitividad de grandes corporaciones, pymes, startups y administraciones públicas. La organización calcula que el evento generará un impacto económico de más de 30 millones de euros en la capital malagueña y su entorno. Más de 400 empresas vienen a presentar innovaciones relacionadas con la IA, cloud, ciberseguridad, computación cuántica, blockchain, IoT o la realidad extendida, entre otras tecnologías. Entre ellas destacan marcas como IBM, Lenovo, Google, MasOrange, Clear Channel, Santander, T-Systems, Oracle, Eurecat, Fhios, Westcon o TotalTech.

Durante su sesión inaugural, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado que este verano se lanzará el Kit Espacio de Datos, "una iniciativa pensada para que miles de pymes se sumen a una revolución tecnológica que buscamos democratizar, brindando acceso a herramientas clave para su transformación digital”.

Por su parte, Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, ha anunciado la licitación de un acuerdo marco por 930 millones de euros para la contratación de servicios de desarrollo y evolución de los sistemas de información en las distintas áreas del organismo. Sanz ha afirmado que es "el acuerdo marco más importante de España en esta materia y va a permitir seleccionar a las mejores empresas para garantizar las licitaciones posteriores a esa inversión inicial global convirtiéndonos en la administración española que más fondos destina a software del país”.

El presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, ha destacado el DES como “un encuentro tecnológico, donde talento, innovación y liderazgo digital se combinan". "Desde hace un año, hemos puesto en marcha un plan estratégico para la transformación digital de la provincia, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, impulsando una administración local inteligente y promoviendo el desarrollo económico”.

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, ha destacado el avance de Málaga en empleo tecnológico, "con un crecimiento del 52% desde 2019 y con un crecimiento acumulado del 130% desde 2013". "Necesitamos seguir mejorando en salario medio y en educación. Málaga no se queda atrás en su transformación digital, y queremos seguir colaborando para que DES siga creciendo y sumando esfuerzos con Europa y España”, ha añadido.

El próximo paso de la IA

Hoy uno de los protagonistas ha sido Fernando Domínguez Pinagua, vicepresidente de Sandbox AQ, un 'spin off' de Alphabet (Google) especializada en IA y computación cuántica, quien ha reflexionado sobre lo que será la próxima ola de inteligencia artificial, especialmente en el sector B2B: los LQM (Large Quantitative Models), modelos matemáticos que analizan enormes cantidades de datos para ayudar a entender y predecir fenómenos complejos. Estos, en comparación con los actuales Large Language Models, centrados en el lenguaje, combinan la resolución de ecuaciones con técnicas de IA como redes neuronales y gráficos de conocimiento. Todo ello, con el objetivo de crear datos fiables que van más allá del conocimiento existente, generando un impacto significativo en la economía, tanto a nivel de formulación de políticas como en los mercados financieros y empresariales.

Domínguez Pinagua ha argumentado: «Debemos de tener cuidado con los Large Language Models, ya que son solo estadísticos. La IA no piensa, solo realiza estimaciones. Yo diría que la modalidad de inteligencia artificial, tal y como la entendemos hoy en día, es excelente para marketing, por ejemplo. Sin embargo, no tiene un impacto en la economía real. Aquí es donde entran los LQM».

La primera jornada de DES también ha dado a conocer las estrategias que están llevando a cabo grandes empresas como MasOrange, Alibaba.com, Repsol, Mango o Securitas Direct, en la adopción de la IA en sus procesos y equipos.

Una de las voces que ha reunido las miradas de los directivos asistentes ha sido la de Meinrad Spenger, CEO de MasOrange, quien ha destacado la importancia de las telecomunicaciones para las administraciones públicas y el avance de la sociedad. «Si incrementamos la penetración de internet y fibra, también aumentamos el PIB. Apostamos por la innovación y no nos centramos solo en las grandes ciudades ni en las zonas industrializadas», ha afirmado. Asimismo, Spenger ha dejado claro que la conectividad debe ser siempre segura y ha explicado que «todos estamos conectados constantemente y nuestro servicio debe ser seguro. Cada máquina tiene un chip y necesitamos garantizar que la energía y el servicio que ofrecemos estén protegidos».

Avances en el 'ecommerce'

La IA ha impactado, del mismo modo, en el comercio electrónico mejorando las descripciones de productos o creando campañas más dinámicas y personalizadas. En palabras de Giusy Beneduce, responsable de 'customer success' en Alibaba.com, «las tres áreas donde más hemos visto el cambio son en la creación de contenidos, el comercio internacional –a la hora de mantener las relaciones con compradores de todo el mundo– y en el marketing digital».

En esta línea, Carles Aragones, director de 'ecommerce' y CRM en Groupe SEB, que en su cartera tiene marcas como Tefal o Moulinex, ha expuesto los beneficios que les ha aportado la IA para atender a los clientes. «Utilizamos esta herramienta desde hace un año para tener la conversación automatizada, resolver seguimientos y analizar el comprador. Pero no queremos quedarnos ahí, queremos dar una experiencia hiperpersonalizada», ha aclarado.

Jaume Riutord, fundador y CEO de la tienda en línea Habitium, ha coincidido con Aragonés en las capacidades de esta tecnología. «La IA ha podido marcar una diferencia en la atención al cliente, aunque este punto va de manera progresiva. Nosotros no respondemos por chat, sino por correo, y estos se diferencian y evolucionan para perfeccionar la respuesta de la IA», ha señalado.

La IA y el talento

Durante la jornada, la novena edición de DES ha explorado cómo se está redefiniendo el lugar de trabajo frente al rápido cambio tecnológico, la evolución de las expectativas de los empleados y los nuevos modelos de colaboración. Guille Lorbada, Head of New Ways of Working en Repsol, ha indicado que buscan ser más eficientes en términos de productividad y transformación empresarial con la digitalización. «Queremos adoptar un enfoque estratégico para la IA genérica y conocer los planes para su implementación. Ya no se trata de tecnología, sino de personas. Cuando hablamos de IA genérica en Repsol, hablamos de dedicar tiempo», ha afirmado.

Por su parte, Álvaro Vázquez, director de Gestión de Personas de Iberia & Latam en Securitas Direct, ha hecho hincapié en que la IA no es solo una herramienta. «Se avecinan grandes cambios en recursos humanos. Utilizaremos análisis de voz para la contratación, así como coaching con IA para gerentes y directores, y chatbots. No se trata solo de dar una respuesta, sino de buscar respuestas a estas preguntas», y ha añadido que «estamos utilizando IA para seleccionar talento, así como para predecir quiénes venderán más».

En esta línea, Mireia Galofré, Global Total Rewards & Organization & People Analytics Director en Mango, ha asegurado: «Deberíamos hablar más sobre datos. Los datos de personas son los más complejos en todas las organizaciones. Por eso, mi misión es ser una empresa líder en su gobernanza». En esta línea, Diana Arias, directora de recursos humanos en GBfoods, ha apuntado que con la IA «tendremos más información, pero también tendremos que controlar este mismo flujo. Estamos perdiendo el miedo al fracaso. Pero, en este proceso, necesitamos comprender cómo la IA puede ayudar a comprender y ayudar en este fracaso».