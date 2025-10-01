Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook. AFP

La demanda de 80 medios españoles sienta a Meta ante la justicia por «competencia desleal»

La tecnológica estadounidense se escuda en su política de privacidad y en la inversión de sus herramientas publicitarias para intentar sortear la acusación de la AMI

José A. González

José A. González

Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:49

«Esto es el aperitivo, mañana es el plato fuerte». Así resumía una de las partes la primera de las dos vistas que componen el ... juicio que enfrenta a más de ochenta periódicos, representados por la Asociación de Medios de Información (AMI) -entre ellos los del grupo Vocento- contra Meta, la matriz de Facebook, por competencia desleal. Un preámbulo intenso, de tres horas de duración, que a más de uno en la sala se le atragantó.

