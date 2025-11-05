Dekra abre un laboratorio de ciberseguridad de chips y productos digitales que superará los cien empleados en Málaga

En un entorno cada vez más conectado, la ciberseguridad va mucho más allá de los ordenadores, los móviles y las páginas webs: coches, neveras, televisores, ... alarmas o máquinas industriales (y los componentes electrónicos que los hacen funcionar) tienen que blindarse igualmente ante ataques malintencionados. Dekra ha inaugurado hoy un laboratorio dedicado a la evaluación y certificación de la ciberseguridad de semiconductores y productos digitales en Málaga TechPark, donde trabajan ya 40 empleados que irán aumentando en los próximos cinco años hasta superar los 100.

La apertura de este laboratorio es un hito que refuerza el posicionamiento de la compañía alemana «como proveedor líder en pruebas, evaluación y certificación de sistemas embebidos y nuevas tecnologías», según han destacado sus portavoces, argumentando que así se potencia su capacidad para ofrecer servicios de lo que se conoce como 'digital trust' (confianza digital) ante la «creciente demanda mundial de servicios de seguridad y ciberseguridad».

Este nuevo equipamiento comparte edicificio con las otras dos áreas integradas en la división Digital Trust de Dekra: inteligencia artificial y seguridad funcional. Es un área que suma ya 70 empleados y representa la más reciente incorporación al complejo de laboratorios y oficinas que tiene Dekra en Málaga TechPark, con más de 400 trabajadores. «Hemos visto aquí a jóvenes andaluces que están trabajando en el testeo de ciberseguridad de dispositivos de automoción, 'displays' de vehículos, pero también de microchips y semiconductores, lo cual da idea de la importancia estratégica de un centro como este», ha destacado el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta, Jorge Paradela, que ha presidido la inauguración junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Ambos han valorado que el hecho de contar con un centro de referencia y excelencia como éste contribuirá a fortalecer la posición de Málaga en el ecosistema internacional de la ciberseguridad.

«Garantizar la seguridad y la confianza digital en todas las fases del ciclo de vida de los semiconductores es fundamental, ya que pueden surgir vulnerabilidades en cualquier momento durante la producción, el suministro o el uso», ha explicado Peter Laursen, director de operaciones de Dekra. «Con la apertura de un laboratorio en Málaga dedicado a evaluar la ciberseguridad de los semiconductores, facilitamos la innovación de los clientes al tiempo que mantiene la confianza digital, ya que no se trata solo de proteger un producto, sino de contribuir a proteger todo el ecosistema del mundo digitalizado en el que vivimos».

Ampliar Fernando Hardasmal, Peter Laursen, Jorge Paradela y Francisco de la Torre. Salvador Salas

Servicios clave para la confianza digital

El nuevo laboratorio de ciberseguridad de Dekra ofrece servicios integrales de evaluación y certificación en el ámbito de la confianza digital, que abarcan toda la cadena de valor del producto. Esto incluye pruebas y evaluaciones de sistemas en chip (SoC) y sistemas integrados, así como productos conectados, soluciones de inteligencia artificial y servicios de certificación. A través de este enfoque integrado, DEKRA ayuda a sus clientes a cumplir con las normas y regulaciones europeas e internacionales, incluida la Ley de Ciberresiliencia (CRA) y la Directiva sobre equipos radioeléctricos (RED).

Entre los servicios clave que se ofrecerán figuran los estándares internacionales como Common Criteria y FIPS 140-3, enfocados en la evaluación de seguridad y criptografía; las evaluaciones locales como LINCE o CPSTIC, servicios de evaluación y certificación en el marco del Centro Criptológico Nacional (CCN); y servicios para la industria como SESIP, referente en la evaluación de plataformas de Internet de las Cosas y PSA, validación de seguridad para plataformas hardware y software.

El laboratorio está orientado a las principales industrias en las cuales Dekra ya lleva ofreciendo servicios de ciberseguridad durante décadas: automoción, salud, industria, Internet de las Cosas (IoT), tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y sistemas en chip .