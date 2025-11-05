Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El alcalde, el consejero de Industria y otras autoridades, en la visita al laboratorio. Salvador Salas

Dekra abre un laboratorio de ciberseguridad de chips y productos digitales que superará los cien empleados en Málaga

Es un centro de referencia internacional para testar la seguridad de todo tipo de dispositivos tecnológicos: desde coches, ordenadores y aplicaciones móviles hasta televisores o microchips

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:46

Comenta

En un entorno cada vez más conectado, la ciberseguridad va mucho más allá de los ordenadores, los móviles y las páginas webs: coches, neveras, televisores, ... alarmas o máquinas industriales (y los componentes electrónicos que los hacen funcionar) tienen que blindarse igualmente ante ataques malintencionados. Dekra ha inaugurado hoy un laboratorio dedicado a la evaluación y certificación de la ciberseguridad de semiconductores y productos digitales en Málaga TechPark, donde trabajan ya 40 empleados que irán aumentando en los próximos cinco años hasta superar los 100.

