Dekra abre un laboratorio de ciberseguridad de chips y productos digitales que superará los cien empleados en Málaga
Es un centro de referencia internacional para testar la seguridad de todo tipo de dispositivos tecnológicos: desde coches, ordenadores y aplicaciones móviles hasta televisores o microchips
Málaga
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:46
En un entorno cada vez más conectado, la ciberseguridad va mucho más allá de los ordenadores, los móviles y las páginas webs: coches, neveras, televisores, ... alarmas o máquinas industriales (y los componentes electrónicos que los hacen funcionar) tienen que blindarse igualmente ante ataques malintencionados. Dekra ha inaugurado hoy un laboratorio dedicado a la evaluación y certificación de la ciberseguridad de semiconductores y productos digitales en Málaga TechPark, donde trabajan ya 40 empleados que irán aumentando en los próximos cinco años hasta superar los 100.
La apertura de este laboratorio es un hito que refuerza el posicionamiento de la compañía alemana «como proveedor líder en pruebas, evaluación y certificación de sistemas embebidos y nuevas tecnologías», según han destacado sus portavoces, argumentando que así se potencia su capacidad para ofrecer servicios de lo que se conoce como 'digital trust' (confianza digital) ante la «creciente demanda mundial de servicios de seguridad y ciberseguridad».
Este nuevo equipamiento comparte edicificio con las otras dos áreas integradas en la división Digital Trust de Dekra: inteligencia artificial y seguridad funcional. Es un área que suma ya 70 empleados y representa la más reciente incorporación al complejo de laboratorios y oficinas que tiene Dekra en Málaga TechPark, con más de 400 trabajadores. «Hemos visto aquí a jóvenes andaluces que están trabajando en el testeo de ciberseguridad de dispositivos de automoción, 'displays' de vehículos, pero también de microchips y semiconductores, lo cual da idea de la importancia estratégica de un centro como este», ha destacado el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta, Jorge Paradela, que ha presidido la inauguración junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Ambos han valorado que el hecho de contar con un centro de referencia y excelencia como éste contribuirá a fortalecer la posición de Málaga en el ecosistema internacional de la ciberseguridad.
«Garantizar la seguridad y la confianza digital en todas las fases del ciclo de vida de los semiconductores es fundamental, ya que pueden surgir vulnerabilidades en cualquier momento durante la producción, el suministro o el uso», ha explicado Peter Laursen, director de operaciones de Dekra. «Con la apertura de un laboratorio en Málaga dedicado a evaluar la ciberseguridad de los semiconductores, facilitamos la innovación de los clientes al tiempo que mantiene la confianza digital, ya que no se trata solo de proteger un producto, sino de contribuir a proteger todo el ecosistema del mundo digitalizado en el que vivimos».
Servicios clave para la confianza digital
El nuevo laboratorio de ciberseguridad de Dekra ofrece servicios integrales de evaluación y certificación en el ámbito de la confianza digital, que abarcan toda la cadena de valor del producto. Esto incluye pruebas y evaluaciones de sistemas en chip (SoC) y sistemas integrados, así como productos conectados, soluciones de inteligencia artificial y servicios de certificación. A través de este enfoque integrado, DEKRA ayuda a sus clientes a cumplir con las normas y regulaciones europeas e internacionales, incluida la Ley de Ciberresiliencia (CRA) y la Directiva sobre equipos radioeléctricos (RED).
Entre los servicios clave que se ofrecerán figuran los estándares internacionales como Common Criteria y FIPS 140-3, enfocados en la evaluación de seguridad y criptografía; las evaluaciones locales como LINCE o CPSTIC, servicios de evaluación y certificación en el marco del Centro Criptológico Nacional (CCN); y servicios para la industria como SESIP, referente en la evaluación de plataformas de Internet de las Cosas y PSA, validación de seguridad para plataformas hardware y software.
El laboratorio está orientado a las principales industrias en las cuales Dekra ya lleva ofreciendo servicios de ciberseguridad durante décadas: automoción, salud, industria, Internet de las Cosas (IoT), tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y sistemas en chip .
La Junta abrirá un laboratorio de ciberseguridad en Málaga en seis meses
«Málaga se está constituyendo en un auténtico ecosistema de la ciberseguridad; en la capital de la ciberseguridad del sur de Europa, y eso se hace con una combinación de esfuerzos tanto en el ámbito privado como en el ámbito público», ha enfatizado el consejero de Industria, Jorge Paradela, en la inauguración del laboratorio de Dekra.
Paradela también ha destacado la apuesta de la Junta por Málaga como referente en esta materia: «Málaga será sede de un laboratorio de ciberseguridad, que se estima que esté operativo en aproximadamente seis meses, y que ayudará a prestar servicio público en el testeo de seguridad de distintos sectores para respaldar la actividad privada tan prometedora que se desarrolla en Málaga», ha anunciado. También en la ciudad va a tener su sede la Agencia de Ciberseguridad de Andalucía en cuanto esté aprobada la Ley Digital de Andalucía.
El consejero ha destacado hoy que el presupuesto andaluz destinado a ciberseguridad contará con 21 millones de euros en 2026, lo que supone un incremento de un 61% respecto a 2025. «El Gobierno de Andalucía apuesta decididamente por la ciberseguridad y por la construcción de esa confianza digital en el ámbito público y privado», ha enfatizado.
