Adam Raine, junto con su padre. E.C.

ChatGPT culpa de «mal uso de la IA» al adolescente que se sucidió tras consultar su chat

La empresa del magnate tecnológico Sam Altman asegura que el joven incumplió las normas sobre el control parental o no respetar los límites de las cuestiones que pueden tratarse con la aplicación

Óscar Beltrán de Otálora

Óscar Beltrán de Otálora

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:46

El 11 de abril de 2025, el joven de 16 años Adam Raine se suicidó en California tras haber consultado a ChatGPT cómo llevar a ... cabo su propia muerte. El caso generó un cuestionamiento profundo sobre el uso de la Inteligencia Artificial por parte de los menores, en especial, en situaciones de problemas de salud mental, pero también estuvo acompañado de una denuncia ante los tribunales de la familia de Raine, que culpaban a esa aplicación de no haber ayudado a su hijo.

