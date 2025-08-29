Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Martín Fimia y Eduardo Medina, cofundadores de Chargia. Sur

WhatsApp e IA: así quiere acabar una startup malagueña con la frustración de cargar el coche eléctrico

Chargia, que tiene como cofundador al exCEO de Activacar, quiere cerrar una ronda de inversión de un millón de euros antes de final de año

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:20

Quien tiene un coche eléctrico ha vivido la frustración de llegar 'in extremis' a un punto de carga y encontrarlo inoperativo o de tener que ... instalar una 'app' diferente cada vez que quieres enchufar el coche. Hay en España más de treinta operadores de puntos de carga (en inglés, Charge Point Operators, CPO) y la experiencia de los usuarios está lejos de ser la ideal todavía. Una 'startup' malagueña se propone marcar la diferencia apostando por la IA: Chargia. «Queremos revolucionar la experiencia de carga de vehículos eléctricos a través de un asistente virtual instantáneo 24/7 basado en inteligencia artificial al que los usuarios acceden de la forma más simple, sin fricciones: a través de WhatsApp», resumen los impulsores de este proyecto, Eduardo Medina y Martín Fimia.

