Tey Bannerman, socio de McKinsey, en su charla en Upscale Conf. Migue Fernández
Upscale Conf

Batallas de 'prompts', arte, negocio y ética: el encuentro sobre IA y creatividad reúne a 1.200 personas en Málaga

El encuentro internacional organizado por Freepik dobla asistentes en su segunda edición malagueña

Nuria Triguero

Málaga

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:54

Ni un hueco libre se veía ayer en el auditorio de Sorhlin Andalucía al arrancar Upscale Conf. La segunda edición malagueña del encuentro internacional sobre ... IA y creatividad organizado por Freepik (tercera edición en total, pues la segunda se celebró en San Francisco) ha reunido al doble de asistentes que la primera: 1.200 personas llegadas de muchos sitios diferentes (tanto de dentro de España como de otros países, sobre todo Europa y EE UU) para escuchar a las voces más inspiradoras en el candente debate sobre la inteligencia artificial aplicada a los procesos creativos. Artistas, diseñadores, productoras, agencias y empresas de IA como Google, Kling AI, Minimax o Eleven Labs se turnan hoy y mañana sobre el escenario para enseñar lo último, vaticinar lo próximo y reflexionar sobre las diferentes aristas de la revolución que ha traído esta tecnología al mundo del diseño, la publicidad y el audiovisual. También hay hueco para talleres prácticos e incluso para una batalla de 'prompts': una competición en la que seis valientes competían por crear la mejor y más rápida instrucción para la IA (la ganadora, Fabi Aguilar).

