Batallas de 'prompts', arte, negocio y ética: el encuentro sobre IA y creatividad reúne a 1.200 personas en Málaga

Ni un hueco libre se veía ayer en el auditorio de Sorhlin Andalucía al arrancar Upscale Conf. La segunda edición malagueña del encuentro internacional sobre ... IA y creatividad organizado por Freepik (tercera edición en total, pues la segunda se celebró en San Francisco) ha reunido al doble de asistentes que la primera: 1.200 personas llegadas de muchos sitios diferentes (tanto de dentro de España como de otros países, sobre todo Europa y EE UU) para escuchar a las voces más inspiradoras en el candente debate sobre la inteligencia artificial aplicada a los procesos creativos. Artistas, diseñadores, productoras, agencias y empresas de IA como Google, Kling AI, Minimax o Eleven Labs se turnan hoy y mañana sobre el escenario para enseñar lo último, vaticinar lo próximo y reflexionar sobre las diferentes aristas de la revolución que ha traído esta tecnología al mundo del diseño, la publicidad y el audiovisual. También hay hueco para talleres prácticos e incluso para una batalla de 'prompts': una competición en la que seis valientes competían por crear la mejor y más rápida instrucción para la IA (la ganadora, Fabi Aguilar).

El CEO de Freepik, Joaquín Cuenca, ha abierto esta mañana Upscale Conf anunciando el nuevo lanzamiento de la compañía malagueña: Freepik Spaces, un espacio de trabajo colaborativo pensado para facilitar los procesos creativos de equipos de trabajo. «Es un lienzo donde los equipos crean, colaboran y automatizan flujos de trabajo en tiempo real», ha explicado, afirmando que era el siguiente paso necesario en su estrategia de construir «una IA controlable para profesionales».

Entrando en el debate sobre el impacto de esta tecnología en las profesiones creativas y el empleo en general, Cuenca se ha posicionado por una IA «que no sustituye a los humanos; los empodera». «Hasta hace poco, se pensaba que por un lado estaban los ingenieros, pensando con el lado izquierdo del cerebro; y los creativos, usando el lado derecho. Nosotros pensamos que hay un nuevo trabajo emergiendo: ingenieros creativos. Son personas que saben usar y combinar la tecnología para obtener mejores resultados creativos», ha explicado.

Ampliar Exposición de arte hecho con IA. Migue Fernández

Martin Kuipers, de la agencia Dept, también se ha metido de lleno en el jardín enseñando dos lemas gigantes en la pantalla. «Fuck AI» versus «Love AI». «Hay gente en el sector creativo que odia la IA. Dicen que es trampa, que no es creativo usarla. Y, a la vez, IA se ha convertido en la palabra mágica en la habitacion: muchas empresas quieren tenerla porque está de moda, no porque sea una mejor opción», resumía. Para Kuipers, que ha enseñado varios proyectos rompedores realizados con la ayuda de la IA por su agencia, se trata de «redefinit el balance entre general y crear». «Ahora el foco está en la cantidad y debería rotar a la calidad», argumentó. El creativo comparó la IA con un «amigo imaginario con beneficios», capaz de llevar a un nuevo nivel el trabajo creativo, eso sí, estando en las manos adecuadas. Y ha regalado una frase pegadiza a la audiencia: «La IA no tiene gusto, pero tú sí lo tienes».

También ha participado en el encuentro PJ Accetturo, fundador de la agencia Genre.ai, con su charla «Cómo crear anuncios con 100 millones de visualizaciones en 10 pasos sencillos», en la que ha compartido el esquema creativo que ha ayudado a dar forma a algunos de los anuncios más vistos de internet. Muy esperados eran también Isabelita Virtual, una creativa barcelonesa que opera en la intersección de la fotografía, el arte, la comunicación digital y la creatividad publicitaria; Tey Bannerman, un reputado profesional americano que combina diseño, tecnología e inteligencia artificial; y Nacho Floristán, de Google Cloud, que ha presentado novedades como Genie 3, el modelo que permite a los creadores construir mundos interactivos usando lenguaje natural, o SynthID, una marca de agua para contenido generado con IA.

Por su parte, Yuxi Luo, representante de Kling AI, ha explicado la política de alianzas de esta compañía china con empresas especializadas como Freepik y otras. Por la tarde se ha celebrado un panel sobre los Chroma Awards, un certamen internacional que reúne creadores de cine, vídeos musicales y videojuegos, poniendo el foco en el uso de herramientas de IA como parte del proceso creativo.