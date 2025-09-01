Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

1952. Málaga. Familia en el interior de una vivienda. Foto Arenas, Archivo Histórico Fotográfico Universidad de Málaga.
POLÉMICA CON LA IA POR CON UNA FOTOGRAFÍA

Walker Evans nunca estuvo aquí. Eugene Smith tampoco, aunque éste visitó Málaga en 1950

SUR HISTORIA ·

La errónea atribución y localización por parte de una inteligencia artificial de una fotografía de Bienvenido Arenas del Archivo de la UMA ha puesto de manifiesto los retos a los que nos enfrentamos con el uso de esta nueva tecnología

Javier Ramírez

Javier Ramírez

Doctor en Historia. Presidente del Centro de la Fotografía en Málaga.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:33

Ambos fotógrafos estadounidenses han sido considerados, alternativamente y de manera espuria, autores de esta foto. La imagen ha dado pie a una intensa polémica (varios ... artículos periodísticos y más de dos millones de visitas en redes). La cuestión ha tardado en resolverse varios días. Lo novedoso del caso es que la polémica ha tenido su origen en una de las inteligencias artificiales que hoy nos ilustran.

