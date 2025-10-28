La exclusiva mundial de unos misteriosos ovnis sobre Málaga

El 29 de marzo de 1974 SUR ofreció una exclusiva mundial al fotografiar por primera vez en formación una escuadrilla de ovnis. Unas imágenes que ... dieron la vuelta al mundo y llamaron el interés de medios de comunicación tanto nacionales como internacionales.

Salvador Salas Andrada y Fernando González Pérez fueron quienes consiguieron unas instantáneas que impactaron a la opinión pública. El avistamiento había sido unos días antes por unos vecinos de Ciudad Jardín. 'Exclusiva mundial. Fotografías de unos ovnis en formación' titulaba el periódico en su portada, con varias fotos de los objetos voladores a cinco columnas. En el texto, se descartaba que las imágenes tomadas en Málaga fueran otro tipo de obejtos: « ¿Son efectivamente platillos volantes? Desde luego, la idea de que el objeto reproducido ayer fuese un globo sonda hay que descartarla al haber aparecido estos nuevos discos que demuestran constituir -al parecer- una pequeña flotilla de ovnis».

CONSULTA AQUÍ LA HEMEROTECA El ejemplar de Diario SUR del 29 de marzo de 1974

El periódico aportaba además los datos técnicos de la toma de la imagen. La fotografía fue tomada con una cámara Nikon, sobre la que se montó un teleobjetivo de 25 cm. La instantánea fue tomada a 15 de velocidad y con el diafragma a 4, sin trípode y utilizando película Tri-X. El objeto estaba fijo en la lejanía. Y dejaba una curiosa invitación a todo aquel que quisiera revisar que el negativo no había sido trucado. «Aviso a los incrédulos: el negativo está a disposición de quien desee verlo en nuestra Redacción, Alameda de Colón, 2. La fotografía fue tomada por Salas».