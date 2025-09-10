Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El desembarco de Alhucemas de Moreno Carbonero (1929).

Un centenario olvidado: Málaga y el desembarco de Alhucemas

Elías de Mateo

Historiador

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:07

Entre finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, las grandes potencias europeas deciden repartirse África. Es el momento culminante del colonialismo. ... En aquellos años, el sultanato de Marruecos se encontraba sumido en una situación de caos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

