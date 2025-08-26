El accidente de Binter, la tragedia aérea que conmocionó a Málaga

La portada de la edición de SUR del jueves 30 de agosto de 2001 la protagonizaba la tragedia de un avión de la compañía Binter ... Mediterráneo que, procedente de Melilla, se estrelló a pocos metros del aeropuerto de Málaga, lo que causó la muerte a cuatro personas y heridas a otras veintiséis.

Según informaba SUR: «Eran las 10.17 horas de ayer cuando se paró el motor izquierdo del avión CN-235 de la compañía Binter Mediterráneo que hacía el trayecto Melilla-Málaga. El aparato se encontraba a escasos dos kilómetros del aeropuerto Pablo Ruiz Picasso y el piloto se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia que acabó en la carretera N-340, apenas a 200 metros de la pista del aeropuerto. El aparato quedó en medio de la vía, partido por la mitad, con cuatro muertos (el piloto y tres pasajeros) y 26 heridos, cuatro de ellos menores de edad«.

La nave, que en el momento del accidente tenía once años de antigüedad, transportaba 44 pasajeros, su capacidad máxima, y la noche anterior al impacto pasó su última inspección, en la que se engrasó su tren de aterrizaje.

En las páginas interiores del ejemplar de ese día se recogen todos los datos del accidente, cómo la pericia de los pilotos evitó que hubiese más víctimas mortales o cómo el accidente pudo haber causado una gran tragedia al caer junto a una concurrida N-340. No falta en el ejemplar del día los testimonios de los supervivientes de la tragedia y de sus familiares, sus partes médicos, así como noticias como que el aparato iba a ser sustituido por las quejas del Gobierno de Melilla o que uno de los fallecidos cambió el billete la noche antes para ir en este vuelo, entre otros temas que dejó una de las mayores tragedias aéreas ocurridas en Málaga.