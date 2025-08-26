Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edición jueves 30 de agosto de 2001

El accidente de Binter, la tragedia aérea que conmocionó a Málaga

El avión procedente de Melilla se estrelló a pocos metros del aeropuerto por un fallo en el motor izquierdo, dejando cuatro muertos y 26 heridos

SUR

Martes, 26 de agosto 2025, 13:30

La portada de la edición de SUR del jueves 30 de agosto de 2001 la protagonizaba la tragedia de un avión de la compañía Binter ... Mediterráneo que, procedente de Melilla, se estrelló a pocos metros del aeropuerto de Málaga, lo que causó la muerte a cuatro personas y heridas a otras veintiséis.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ataque mortal a las puertas de la tienda de su padre tras un «encontronazo» en la Feria de Málaga
  2. 2 Eva, la camarera que asistió al joven asesinado a puñaladas en Capuchinos: «Me pedía que no le dejara solo»
  3. 3 Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos
  4. 4 Capuchinos, un barrio atravesado por el dolor tras el crimen de Ángel
  5. 5 Roban 57.000 euros a una de las propietarias de Los Mellizos de Torremolinos: hay tres detenidos
  6. 6 Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»
  7. 7 Buscan testigos de la muerte de Eliah, el menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  8. 8 Torrox prohíbe las carpas y las jaimas en las playas tras las quejas de los bañistas
  9. 9 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  10. 10 Investigan una posible intoxicación alimentaria en un puesto de patatas asadas del Real de la Feria de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El accidente de Binter, la tragedia aérea que conmocionó a Málaga

El accidente de Binter, la tragedia aérea que conmocionó a Málaga