Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

125 años del hundimiento de la fragata Gneisenau: Málaga recuerda la tragedia con un ciclo de actividades y conferencias

El programa rescata la memoria del naufragio, el 16 de diciembre de 1900 en el Dique de Levante, y la respuesta del pueblo malagueño, que valió a la ciudad el título de 'Muy Hospitalaria' en su escudo

SUR

Martes, 30 de septiembre 2025, 19:20

El Ayuntamiento de Málaga, el Consulado Alemán en Andalucía y la comunidad empresarial alemana, representada por el Deutsches Wirtschaftsforum Andalusien (DWA)- Foro Económico Alemán en ... Andalucía se han propuesto honrar, con la colaboración institucional de la Autoridad Portuaria de Málaga, la memoria de los marinos fallecidos y la valerosa respuesta del pueblo de Málaga en el 125 aniversario del hundimiento de la corbeta Gneisenau. Para ello se organizan diversas actividades de índole social, institucional y religioso a celebrar a lo largo del último trimestre de 2025 y enero de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanción de 70.000 euros por incorporar a una empleada a un grupo de whatsapp del trabajo usando su móvil personal
  2. 2 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  3. 3 Muere un hombre de 49 años tras precipitarse por unas escaleras en el Hospital Regional de Málaga
  4. 4 ¿Lloverá este martes en Málaga?
  5. 5 La Comic-Con Málaga evidencia la urgencia de ampliar el Palacio de Ferias
  6. 6 Un fallecido y tres heridos en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga
  7. 7

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»
  8. 8 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  9. 9 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  10. 10

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur 125 años del hundimiento de la fragata Gneisenau: Málaga recuerda la tragedia con un ciclo de actividades y conferencias

125 años del hundimiento de la fragata Gneisenau: Málaga recuerda la tragedia con un ciclo de actividades y conferencias