El TSJA ratifica 19 años de cárcel para un acusado de violar y maltratar a su madre en Chiclana

Una de las auxiliares que atienden a la mujer, al encontrar sangre en la ropa interior, preguntó qué le había pasado y la víctima le hizo indicaciones de que era responsabilidad de su hijo

EP

Cádiz

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:07

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a un hombre de 46 ... años en el momento de los hechos por violar y maltratar a su madre, de 83, con quien vivía en su domicilio de Chiclana de la Frontera y tenía reconocido grado 1 de dependencia.

