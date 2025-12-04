Susto en Vélez-Málaga: arden un coche y dos contenedores en la pedanía de Cabrillas
Los fuegos se registraron en la noche de este pasado miércoles en tres puntos separados por 500 metros y no hubo que lamentar heridos
Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:46
Los vándalos siguen campando a sus anchas por Vélez-Málaga en el inicio del mes de diciembre, a pesar de los esfuerzos del Ayuntamiento de ... la capital de la Axarquía por reforzar la vigilancia y la seguridad de los espacios públicos en los últimos meses.
Una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Vélez-Málaga intervino en la noche de este pasado miércoles en tres incendios registrados en distintos puntos del núcleo rural de Cabrillas, en el término municipal veleño, donde un turismo quedó totalmente calcinado y ardieron también dos contenedores situados a varios cientos de metros entre sí.
Según han informado los bomberos a través de sus canales oficiales en las redes sociales, el primer aviso alertó del incendio de un vehículo, que fue pasto de las llamas. Poco después, y a unos 500 metros de este primer siniestro, los efectivos localizaron un contenedor ardiendo. Un tercer foco, otro contenedor, comenzó a quemarse otros 500 metros más adelante, obligando a la dotación a desplazarse entre los distintos puntos hasta su completa extinción.
Nuestra dotación de #VélezMálaga intervenía anoche por el incendio de un vehículo y dos contenedores en el núcleo de #Cabrillas— CPB Málaga (@cpbmalaga) December 4, 2025
Arde un turismo, que queda calcinado; a 500m arde un contenedor y a otros 500m un segundo contenedor
No hay daños personales#CPBMálaga @diputacionMLG pic.twitter.com/47xIV0puzH
Las actuaciones se prolongaron durante alrededor de una hora, sin que se produjeran daños personales, tan solo materiales. Los bomberos evitaron la propagación del fuego a zonas cercanas de vegetación o viviendas. El núcleo de Cabrillas tiene alrededor de 200 habitantes.
La Policía Local de Vélez-Málaga y el Cuerpo Nacional de la Policía han abierto investigación para esclarecer el origen de los tres incendios, que se produjeron en un intervalo reducido de tiempo y en ubicaciones separadas, un patrón que no se descarta que pueda apuntar a una posible intencionalidad, extremo que deberá comprobarse.
