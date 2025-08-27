Revuelo en Torrox-Costa por media docena de disparos al aire de la Policía Local para detener a dos jóvenes que huían en una motocicleta

Paseo marítimo de Ferrara, en Torrox-Costa. 14.30 horas de la tarde de este miércoles. Las terrazas estaban repletas. De repente, se escuchan varios ... disparos. La gente se levanta de las sillas, totalmente aterrorizada. Una patrulla de la Policía Local es la que ha efectuado las detonaciones, persiguiendo a pie a un joven que huye a la carrera.

El agente policial efectuó cerca de media docena de disparos. Finalmente, consiguió darle caza, a la altura del chiringuito La Buena Vida, según ha podido confirmar SUR. A unos cientos de metros, otra patrulla policial da alcance a otro joven, que era su acompañante en una motocicleta.

La secuencia de esta escena 'de película' arranca cuando una patrulla observa como los dos jóvenes, de 20 y 30 años, uno de nacionalidad española y otro de origen extranjero, realizan una maniobra prohibida a la altura de la parada de taxis situada junto a la avenida del Faro. Les dan el alto pero los dos jóvenes hacen caso omiso y comienzan su alocada huida.

Antecedentes penales

Con el vehículo de dos ruedas, de gran cilindrada, invaden la zona de jardines del paseo marítimo de Ferrara, tratan de atropellar a uno de los policías que les da el alto, hasta que sufren un accidente y comienzan entonces a huir a pie. Tras recorrer unos cientos de metros juntos, se dividen. Uno tira hacia al este y el otro vuelve sobre sus pasos. Pero ninguno de los dos consigue escapar.

En pocos minutos la zona del paseo marítimo y la antigua N-340 se llena de vehículos de la Policía Local y de la Guardia Civil. El suceso ha generado un gran revuelo en Torrox-Costa, que a esa hora estaba repleto de turistas. Los agentes policiales instruyen ahora las diligencias para poner a disposición judicial a los dos jóvenes. Al conductor de la motocicleta le constan diversos antecedentes penales.