Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, este miércoles en el paseo marítimo, con uno de los dos arrestados. SUR
Sucesos en Málaga

Revuelo en Torrox-Costa por media docena de disparos al aire de la Policía Local para detener a dos jóvenes que huían en una motocicleta

Los agentes los persiguieron por el paseo marítimo y la antigua N-340 y consiguieron arrestarlos después de que trataran de atropellar a uno que les dio el alto tras hacer una maniobra prohibida con el vehículo de dos ruedas

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Miércoles, 27 de agosto 2025, 22:08

Paseo marítimo de Ferrara, en Torrox-Costa. 14.30 horas de la tarde de este miércoles. Las terrazas estaban repletas. De repente, se escuchan varios ... disparos. La gente se levanta de las sillas, totalmente aterrorizada. Una patrulla de la Policía Local es la que ha efectuado las detonaciones, persiguiendo a pie a un joven que huye a la carrera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión los dos jóvenes detenidos por el crimen a puñaladas de Capuchinos
  2. 2 Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos
  3. 3 Investigan al portero de una caseta y a su amigo por la presunta violación a dos menores en la Feria de Málaga
  4. 4

    Jacobo Cabezas: «Rompo con la idea típica del estudiante de Medicina empollón y encerrado»
  5. 5 Una madre reconoce en el Cercanías de Málaga al presunto agresor sexual de su hija y logran detenerlo
  6. 6 Dos motociclistas mueren en la provincia de Málaga en menos de 24 horas
  7. 7 El viento de terral vuelve a Málaga con aviso amarillo: ¿cuántos días durará y qué máximas se esperan?
  8. 8 Carnés falsos, alcohol a escondidas y borracheras: casetas familiares de la feria exigen que se impida entrar a menores no acompañados
  9. 9 El hotel de Piqué en Málaga muestra ya su cara
  10. 10 Protección de Datos, inflexible con los hoteles que piden copia del DNI a los clientes: la última sanción se eleva a 70.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Revuelo en Torrox-Costa por media docena de disparos al aire de la Policía Local para detener a dos jóvenes que huían en una motocicleta

Revuelo en Torrox-Costa por media docena de disparos al aire de la Policía Local para detener a dos jóvenes que huían en una motocicleta