Rescatada una mujer de 64 años tras sufrir un accidente de parapente en Montecorto
La herida, que se quejaba de dolor en la cadera, fue evacuada al Hospital de Ronda
SUR
Viernes, 3 de octubre 2025, 20:23
Una mujer de 64 años ha resultado herida y ha tenido que ser rescatada este viernes tras sufrir un accidente de parapente en el municipio ... malagueño de Montecorto, según informa el 112.
Minutos antes de las 15 horas se atendió en el Teléfono de Emergencias un aviso por una mujer que había sufrido un accidente en parapente y se encontraba herida en un camino de tierra en Montecorto. Rápidamente, se dio aviso al Consorcio Provincial de Bomberos (CPB), a Guardia Civil y a los servicios sanitarios de 061, que se desplazaron al lugar.
Según fuentes de Bomberos, intervinieron para ayudar a los servicios sanitarios en el rescate de la parapentista, concretamente en la inmovilización y posterior traslado hasta la ambulancia. La herida, de 64 años de edad y aquejada de dolor en la cadera, fue evacuada al Hospital de Ronda.
