Rescatada una persona atrapada en el Pico Jabalcuza en Alhaurín de la Torre

El Grupo de Intervención en Montaña (Greim), con base en la localidad malagueña de Álora, ha rescatado este miércoles a una persona que había quedado ... atrapado en el Pico Jabalcuza, en Alhaurín de la Torre (Málaga).

Los hechos han tenido lugar sobre las 05.40 horas cuando esta persona pretendía subir al pico para ver amanecer. Al verse atrapada, llamó al 112, que alertó a la Guardia Civil.

De inmediato, fue activado el Greim, que con las coordenadas que había aportado la víctima, lograron su rescate procediendo a acompañarla durante el descenso hasta el lugar donde tenía su vehículo. Por último, desde la Guardia Civil han informado de que no fue necesaria asistencia sanitaria.