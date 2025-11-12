La realización de labores agrícolas originó el incendio que arrasó una zona de alcornocales en Villanueva de la Concepción

La Guardia Civil de Antequera ha investigado a una persona como presunto autor de un incendio forestal ocurrido el pasado 11 de julio en las ... inmediaciones del Paraje Natural de El Torcal en Villanueva de la Concepción y que arrasó más de 95 hectáreas de terreno, incluida una zona de alcornoques de gran valor ecológico.

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, en colaboración con la Brigada de Investigación de Incendios Forestales de la Junta de Andalucía, determinaron que el fuego se originó por una imprudencia grave. Concretamente, la persona investigada estaba realizando labores agrícolas con maquinaria pesada en una zona de influencia forestal y en plena época de alto riesgo de incendios. Según apunta la Guardia civil en un comunicado, «los trabajos se efectuaron sin las medidas preventivas ni los medios de extinción adecuados, a pesar de las condiciones meteorológicas adversas».

Para su control y extinción, se movilizó un amplio dispositivo que incluyó 24 retenes especializados, cuatro grupos BRICA, seis medios aéreos, diez camiones autobombas y un buldócer.

Las diligencias correspondientes han sido entregadas en el Juzgado de primera Instancia e Instrucción número 1 de Antequera.