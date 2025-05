El Partido Animalista denuncia al Ayuntamiento de Nerja por un concurso de arrastre de piedras con mulos

La coordinadora provincial del Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) en Málaga, Carmen Sánchez, ha denunciado ante la Guardia Civil la celebración, el pasado ... sábado 24 de mayo, del 'V Concurso de arrastre de piedras con mulos', organizado por el Ayuntamiento de Nerja y cuya recaudación se destinó a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

Sánchez ha apuntado en un comunicado que en este evento «se obliga a los animales a realizar esfuerzos extremos arrastrando pesos desproporcionados», lo que, a su juicio, «genera un elevado sufrimiento físico y psicológico, además de entrañar graves riesgos para su integridad física».

PACMA denuncia que el evento se ha llevado a cabo «pese al incumplimiento reiterado por parte del Ayuntamiento de Nerja de varias resoluciones emitidas por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, en las que es obligado, desde hace meses, a entregar la documentación completa del concurso celebrado en 2024, incluyendo las bases del evento, los informes veterinarios, las medidas de bienestar animal y las garantías de seguridad».

El partido animalista pide depurar responsabilidades por la celebración del evento pese al incumplimiento de la norma

La formación animalista ha criticado que el Ayuntamiento «haya desoído tanto los plazos como los requerimientos relativos a la anterior edición del concurso, lo que ha motivado la apertura de un procedimiento sancionador por parte del Consejo por una presunta infracción muy grave de la Ley 1/2014, así como una denuncia ante la Guardia Civil, además, por la convocatoria de este año».

En su denuncia, Sánchez ha solicitado que se depuren responsabilidades por la celebración del evento pese al incumplimiento de la normativa de transparencia, y ha reiterado la «necesidad urgente» de que el Ayuntamiento de Nerja «abandone este tipo de prácticas».

«Autorización de la Junta«

«Estos animales sensibles son sometidos en estas pruebas a un sobreesfuerzo que puede provocarles lesiones musculares, colapsos, heridas e incluso daños internos», ha subrayado. Además ha incidido en que a menudo son golpeados o forzados a continuar cuando no pueden tirar del carro. «Son prácticas completamente desfasadas y representan una imagen lamentable de maltrato institucionalizado», ha concluido la coordinadora.

Por su parte, desde las Concejalías de Deporte y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Nerja han replicado que el V Concurso de Arrastre de Piedras con Mulos «se ha celebrado con la correspondiente autorización emitida por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga de la Junta de Andalucía, administración competente en la materia».

«Asimismo, durante la celebración del concurso se contó con la presencia de una veterinaria colegiada, encargada de garantizar el cumplimiento del condicionado sanitario y de bienestar animal establecido», han expresado desde el equipo de gobierno del PP en un comunicado. «Por último, según el informe emitido por la citada profesional, el evento se desarrolló sin ninguna incidencia que supusiera el incumplimiento de la normativa sanitaria ni de las condiciones de bienestar animal vigentes para este tipo de actividades».

«El evento se desarrolló sin ninguna incidencia que supusiera el incumplimiento de la normativa sanitaria»

Por su parte, desde el Club Cultural Equitación y Enganche San Isidro, como colaborador del evento, han apuntado a SUR que «contaban con todos los permisos y autorizaciones de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Vélez-Málaga, así como la supervisión de veterinarios» durante la celebración. Participaron 15 concursantes con sus mulos.

«Los animales son de trabajo, no se les obliga en ningún momento, si no salen con el primer tiro no participan. Además, se adaptan los pesos a su edad y características. Es una tradición de siglos y tratamos de que no se pierda, aunque cada vez quedan menos», han argumentado las fuentes consultadas de esta entidad nerjeña, que también organizó un concurso de doma vaquera. «Eso no lo denuncian los de PACMA», se han quejado desde el club nerjeño.