Exterior del Hospital Marítimo. SUR

Un paciente psiquiátrico agrede gravemente y sin mediar palabra a una mujer en el pasillo del Hospital de Torremolinos

La víctima tuvo que ser evacuada al Clínico de Málaga debido a las lesiones que sufrió como consecuencia del puñetazo recibido en el rostro

María José Díaz Alcalá
José Antonio Sau

María José Díaz Alcalá y José Antonio Sau

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:30

Nuevo episodio violento en un centro sanitario. Un paciente psiquiátrico ha agredido gravemente a una mujer en el Hospital Marítimo de Torremolinos propinándole un puñetazo ... en el rostro cuando caminaba por uno de los pasillos con un familiar. La víctima tuvo que ser evacuada al Clínico Universitario por la magnitud de las lesiones sufridas; mientras que, el presunto agresor fue trasladado a la unidad de agudos del mismo hospital.

