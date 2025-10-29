Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de un dispositivo anterior en la zona a principios de este año. SUR
Sucesos en Málaga

Operativo policial para retirar autocaravanas en el paraje natural de Maro-Cerro Gordo

Policía Local, Guardia Civil y agentes de Medio Ambiente sancionan a medio centenar de vehículos estacionados irregularmente en el entorno protegido

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:00

Nueva actuación de las autoridades competentes contra las acampadas y los estacionamientos ilegales en el paraje natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo. Alrededor ... de medio centenar de vehículos, en su mayoría caravanas y autocaravanas de ciudadanos propiedad de origen extranjero, han sido desalojadas este miércoles en el entorno protegido, tras el desarrollo de un operativo conjunto en el que han participado agentes de Medio Ambiente de la Delegación territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de la Policía Local del Ayuntamiento de Nerja y de la Guardia Civil.

