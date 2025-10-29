Operativo policial para retirar autocaravanas en el paraje natural de Maro-Cerro Gordo

Nueva actuación de las autoridades competentes contra las acampadas y los estacionamientos ilegales en el paraje natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo. Alrededor ... de medio centenar de vehículos, en su mayoría caravanas y autocaravanas de ciudadanos propiedad de origen extranjero, han sido desalojadas este miércoles en el entorno protegido, tras el desarrollo de un operativo conjunto en el que han participado agentes de Medio Ambiente de la Delegación territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de la Policía Local del Ayuntamiento de Nerja y de la Guardia Civil.

Las actuaciones se han llevado a cabo en los acceso y el entorno de las playas de Las Alberquillas, Molino de Papel, Río de la Miel y en la Cala del Pino. La anterior operación de estas características se desarrolló a comienzos de este año, en el mes de enero, en estas mismas zonas. Entonces el operativo se saldó con dos detenidos tras retirar cien autocaravanas y más de 30 tiendas de campaña en el paraje natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo.

«Se enmarca en las actuaciones de colaboración que se realizan entre estos cuerpos policiales con la administración autonómica para garantizar la protección de este enclave malagueño», según destacaron entonces desde la Administración regional en un comunicado.

El paraje natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo es un enclave de un gran valor medio ambiental debido a lo peculiar de sus formaciones geológicas y a la gran biodiversidad que alberga, tanto en su espacio terrestre como en el interior de la milla marítima. Tras el desalojo de los vehículos acampados se procedió a la limpieza de la zona por los servicios operativos del Ayuntamiento de Nerja, como administración competente, según el comunicado de la Junta.

La Junta de Andalucía en el marco de sus competencias desarrolla labores de vigilancia, sanción, así como otras actuaciones de mejora, con la finalidad de atender a la conservación de la flora, fauna, constitución geomorfológica, especial belleza u otros componentes de muy destacado rango natural en el mencionado paraje natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo, protegido desde 1989.

Acampadas, pesca ilegal y motos de agua

El equipo de Agentes de Medio Ambiente de la Delegación territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente vigila y controla los estacionamientos y las acampadas ilegales, pesca ilegal (en coordinación con la Inspección Pesquera), motos de agua (mediante servicios especiales y la coordinación con el SEPRONA de la Guardia Civil) y fondeos fuera de recintos permitidos.

Los asentamientos irregulares de personas (masificación de caravanas, campistas y ocupación de edificios abandonados), que originan afecciones medioambientales en el paraje natural y vienen derivando en problemas de orden público, se encuentran más allá de las competencias propias de la Junta de Andalucía en materia de vigilancia medioambiental, según el mencionado comunicado de la Junta.

Por ello, desde la delegación territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente se está en coordinación con otras administraciones y cuerpos de seguridad. El pasado año 2024, entre otras operaciones, destacó también la coordinada con la Policía Nacional Autonómica, para el desalojo del campamento permanente que se había generado en la playa de Las Alberquillas, donde se actuó en el mes de marzo con la Guardia Civil también para la retirada de todas las autocaravanas aparcadas.

En marzo de 2024 se desalojaron más de 60 autocaravanas y el desmantelamiento de dichos asentamientos ilegales

Asimismo, con objeto de abordar este grave problema de orden público generado por la ocupación ilegal de caravanas y vehículos similares en las zonas de servidumbre de la antigua carretera nacional N-340, así como las acampadas y asentamientos ilegales, en especial en la zona de la playa de Las Alberquillas y en la zona de Molino de Papel, desde el Servicio de Espacios Naturales Protegidos se promovió una acción conjunta en marzo de 2024 con la Guardia Civil y la Policial Local del Ayuntamiento de Nerja, para el desalojo de más de 60 autocaravanas y el desmantelamiento de dichos asentamientos ilegales.

El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción) ha venido denunciando, de manera reiterada, en los últimos años esta proliferación de acampadas ilegales en el paraje natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo.