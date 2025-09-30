Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Unos okupas alertan a la Policía de tres ladrones escalando por el balcón de su 'casa' en Antequera

La Policía Nacional ha detenido a los sospechosos, de entre 54 y 33 años, por su presunta responsabilidad en un delito de robo con fuerza en vivienda

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:12

Era de madrugada cuando las Fuerzas de Seguridad fueron alertadas de un supuesto robo con violencia en una vivienda de Antequera: los habitantes del domicilio ... pillaron a los sospechosos escalando por el balcón. A su llegada, los agentes capturaron a los presuntos delincuentes, mientras que los requirientes reconocieron que eran okupas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El comercio chino se reinventa en Málaga
  2. 2 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  3. 3 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  4. 4 Accidente en cadena en Arriate: hay cuatro mujeres heridas
  5. 5 Muere un hombre de 49 años tras precipitarse por unas escaleras en el Hospital Regional de Málaga
  6. 6 Un joven de 19 años golpea y amenaza de muerte con un cuchillo a sus familiares en Benalmádena
  7. 7

    Nuevo paso para la construcción un barrio con 800 VPO que se proyectó hace 15 años en Málaga
  8. 8 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  9. 9 San Diego Comic-Con Málaga abre un periodo de reflexión de cara a la siguiente edición
  10. 10 Un fallecido y tres heridos en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Unos okupas alertan a la Policía de tres ladrones escalando por el balcón de su 'casa' en Antequera

Unos okupas alertan a la Policía de tres ladrones escalando por el balcón de su &#039;casa&#039; en Antequera