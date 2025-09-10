Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
Ingresa en el centro penitenciario Málaga II procedente de Herrera de la Mancha, después de haber localizado en su celda un pen drive con wifi y una tablet
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:49
El asesino de la joven sevillana Marta del Castillo, está, desde este martes, 9 de septiembre, en el centro penitenciario Málaga II, en Archidona, tal ... y como han confirmado a SUR fuentes penitenciarias. Miguel Carcaño ha llegado a la prisión malagueña procedente de Herrera de la Mancha, en el municipio ciudarrealeño de Manzanares, donde cumplía condena por este crimen que horrorizó a España.
Tal y como adelanta Mediaset, la Secretaría General de Instituciones Penitenciaras toma esta decisión después de que al recluso le fueran localizados elementos incompatibles con su internamiento, como son una tablet y un pen drive con wifi en su celda, además de un teléfono móvil en la panadería de la cárcel manchega de máxima seguridad, donde trabajaba.
Miguel Carcaño Delgado, nacido en 1989, cumple condena de 21 años y tres meses de cárcel como autor responsable de un delito de asesinato de la joven sevillana, a lo que se une una inhabilitación absoluta y la prohibición de residir en la misma localidad o ciudad donde lo hagan los padres y las hermanas de Marta del Castillo por espacio de 30 años, así como de aproximarse a menos de 500 metros y de comunicarse por cualquier medio con ellos. No saldará cuentas con la Justicia hasta 2030.
