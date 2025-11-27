Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luto en Campillos por el crimen de Concha, la joven de 25 años apodada como 'Barbie'

Luto en Campillos por el crimen de Concha, la joven de 25 años apodada como 'Barbie'

El municipio ha guardado este jueves un minutos de silencio a las puertas del Ayuntamiento en señal de repulsa contra la violencia machista

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:48

Comenta

Luto en Campillos por el crimen de Concha, la joven de 25 años apodada como 'Barbie' que fue asesinada, supuestamente, a manos de su novio, ... de 28 años, este miércoles en una vivienda ubicada en la zona del Paulano, tal y como el detenido confesó a los agentes de la Guardia Civil de Martos (Jaén). La corporación municipal ha convocado hoy una concentración en señal de repulsa contra la violencia de género en la puerta del Ayuntamiento, a la que han acudido multitud de vecinos y en la que se ha guardado un minuto de silencio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  2. 2 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  3. 3 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  4. 4 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  5. 5

    La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este
  6. 6

    Un recurso complica el estudio de opciones para la Nueva Rosaleda en Málaga
  7. 7 La investigación por las cuatro muertes de Torrox apunta a una instalación defectuosa en el termo de gas para calentar el agua
  8. 8 Retiran una popular sopa vendida en Andalucía por la presencia de piezas de metal y caucho
  9. 9 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  10. 10 Puertos del Estado devuelve el proyecto de la Torre a Málaga y sugiere repetir el concurso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Luto en Campillos por el crimen de Concha, la joven de 25 años apodada como 'Barbie'