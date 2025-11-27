Luto en Campillos por el crimen de Concha, la joven de 25 años apodada como 'Barbie' que fue asesinada, supuestamente, a manos de su novio, ... de 28 años, este miércoles en una vivienda ubicada en la zona del Paulano, tal y como el detenido confesó a los agentes de la Guardia Civil de Martos (Jaén). La corporación municipal ha convocado hoy una concentración en señal de repulsa contra la violencia de género en la puerta del Ayuntamiento, a la que han acudido multitud de vecinos y en la que se ha guardado un minuto de silencio.

El alcalde del municipio, Daniel Gómez, ha expresado su «más absoluta condena a estos hechos tan deleznables que estamos sufriendo, una lacra que se combate con educación y concienciación». En esta línea, desde el Consistorio han mostrado su compromiso con la erradicación de la violencia contras las mujeres y han destocado la importancia de denunciar.

Este miércoles la Guardia Civil acudió a la casa de la familia, ubicada en el barrio del Paulano, tras presentarse el presunto autor, un joven de 28 años en el cuartel de Martos (Jaén) y confesar que podía haber matado a su novia. A la llegada a la casa, los efectivos confirmaron el fallecimiento de la chica que, a falta de la ratificación de Igualdad, se trata de la sexta víctima mortal que deja la violencia de género en la provincia en lo que va de año.

Fuentes de Subdelegación del Gobierno en Málaga informaron de que ambos habían estado en el Sistema Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), como víctima ella y agresor él, con anteriores parejas, pero sus expedientes estaban ya inactivos. Sin embargo, entre ellos no existían denuncias previas por este motivo.

El representante del Ejecutivo central en la provincia, Javier Salas, condenó también este miércoles el crimen y expresó sus condolencias a su familia y allegados. «No podemos tolerar en nuestra sociedad que esta nueva lacra permanezca. Debemos redoblar todos los esfuerzos para que la conciencia contra la violencia machista esté arraigada en nuestra sociedad de manera permanente y la principal arma para combatirla es la educación y el destierro de los mensajes negacionistas de la violencia de género», defendió.