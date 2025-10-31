Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un juzgado de Málaga perdona la deuda de 21.500 euros a un autónomo afectado por la crisis del ladrillo

El hombre ha demostrado que cumple los requisitos de ser deudor de buena fe y su situación de insolvencia para hacer frente a los impagos

Irene Quirante

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:08

La crisis del ladrillo supuso el inicio del vía crucis de un autónomo de Málaga que trabajaba como transportista. El hombre, que ahora tiene unos ... 40 años, vio cómo los encargos empezaban a caer mientras sus ingresos se reducían y las facturas se acumulaban. A partir de 2011, empezaron las deudas con Hacienda y la Seguridad Social, que se agravaron con otros préstamos y una situación cada vez más precaria.

