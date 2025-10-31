Un juzgado de Málaga perdona la deuda de 21.500 euros a un autónomo afectado por la crisis del ladrillo

La crisis del ladrillo supuso el inicio del vía crucis de un autónomo de Málaga que trabajaba como transportista. El hombre, que ahora tiene unos ... 40 años, vio cómo los encargos empezaban a caer mientras sus ingresos se reducían y las facturas se acumulaban. A partir de 2011, empezaron las deudas con Hacienda y la Seguridad Social, que se agravaron con otros préstamos y una situación cada vez más precaria.

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Málaga ha puesto fin a la pesadilla de este malagueño al concederle la exoneración de la deuda de 21.578 euros, tal y como se expone en un auto al que SUR ha tenido acceso. En este caso, ha podido probar que cumplía todos los requisitos para ser considerado deudor de buena fe, lo que es imprescindible para que alguien pueda ser beneficiario de la Ley de Segunda Oportunidad.

El trabajador acudió a la Asociación Ayuda al Endeudamiento en busca de ayuda y, después de recopilar toda la documentación que acreditaba su situación de insolvencia, la misma fue reconocida a finales de 2023. A partir de ahí, pudo solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho, que ahora le ha sido concedido.

Como señalan desde la entidad, representada por Rubén Palomino, el suyo no es aislado. La deuda pública que arrastraba comenzó con la quiebra de su principal sustento con la crisis, a lo que se sumaron un divorcio y los préstamos que había asumido tiempo antes con su expareja. Durante años, intentó reducir gastos y buscarse la vida con otros trabajos, que casi siempre eran precarios, viendo cómo su nómina era embargada y que el dinero que aportaba apenas daba para ir pagando los intereses, sin que la deuda se redujera.

A excepción de un excedente con la Seguridad Social, que entra dentro de los límites legales, el hombre ahora va a poder empezar de cero, como celebran desde la asociación. «Cada euro perdonado representa un paso hacia una vida reconstruida, lejos de la sombra de la deuda», afirma Palomino.