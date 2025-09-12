Declarado un incendio en una nave ganadera llena de paja en Cañete la Real
Varias dotaciones de bomberos de localidades cercanas trabajan en la extinción del fuego
Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:46
Segundo incendio de este viernes en la provincia de Málaga. Al registrado en Nueva Andalucía (Marbella), que está estabilizado, se le ha unido el declarado ... esta tarde en Cañete la Real. Dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Campillos, Ronda y Algatocín trabajan en el lugar de los hechos desde las 17.50 horas.
Las llamas se han declarado en el interior de una nave ganadera llena de paja en La Atalaya. No hay personas atrapadas ni heridas y se ha trabajado intensamente para evitar que el fuego se propague al exterior y a naves colindantes.
