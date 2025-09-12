Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Llamas en el interior de la nave, en La Atalaya. CPB
Sucesos Málaga

Declarado un incendio en una nave ganadera llena de paja en Cañete la Real

Varias dotaciones de bomberos de localidades cercanas trabajan en la extinción del fuego

Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:46

Segundo incendio de este viernes en la provincia de Málaga. Al registrado en Nueva Andalucía (Marbella), que está estabilizado, se le ha unido el declarado ... esta tarde en Cañete la Real. Dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Campillos, Ronda y Algatocín trabajan en el lugar de los hechos desde las 17.50 horas.

