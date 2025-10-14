Un hombre se refugia armado con dos cuchillos en una iglesia tras apuñalar a otro en Marbella
La Policía Nacional ha reducido y detenido al sospechoso después de que el párroco hablase con él para que depusiera su actitud
Martes, 14 de octubre 2025, 20:03
La Policía Nacional ha detenido a un hombre armado con dos cuchillos en una parroquia de Marbella, donde se refugió tras, supuestamente, apuñalar a otro, ... según han informado a SUR distintas fuentes consultadas.
Ha ocurrido este martes 14 de octubre en calle Serenata, pasadas las 15.00 horas, cuando los vecinos han advertido de un incidente con arma blanca en plena vía pública: un individuo, presuntamente, ha apuñalado a otro y, después, ha huido.
Si bien, apenas ha escapado 300 metros. El presunto agresor se ha refugiado en la parroquia Divina Pastora, situada en la avenida Europa, adonde han acudido las Fuerzas de Seguridad. Armado con al menos un cuchillo, sin camiseta y con las facultades mentales posiblemente mermadas, el cura ha hablado con él para calmarlo y que depusiera su actitud, ha explicado el religioso a este periódico.
En este contexto, los agentes han reducido al sospechoso y han procedido a su detención. Aunque el párroco asegura que el supuesto autor de los hechos es asiduo a la iglesia y nunca antes había protagonizado un episodio violento, algunos vecinos aseguran que pudieron verlo hace unos días por la calle con una navaja.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión