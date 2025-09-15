Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del despliegue policial en las inmediaciones del edificio R.C.

La Policía reduce al hombre que amenazaba con hacer explosionar varias bombonas en la Gran Vía de Madrid

La Policía había movilizado a un negociador para intentar que el individuo desistiera

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:17

Caos en el centro turístico de Madrid. Un hombre se ha atrincherado durante varios minutos en un edificio de la Gran Vía madrileña y amenazando ... con hacer explotar varias bombonas de butano para hacer saltar por lo aires el inmueble. La Policía Nacional, que ha desplegado en la zona numerosas unidades, finalmente ha logrado reducirle.

