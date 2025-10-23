Dos heridos por la caída de la rama de un árbol en Palma-Palmilla

Sucesos MálagaDos heridos por la caída de la rama de un árbol en Palma-Palmilla
El olmo fue revisado en septiembre sin que se registrase ninguna deficiencia, según el Ayuntamiento de Málaga
SUR
Jueves, 23 de octubre 2025, 23:05
Dos personas han resultado heridas tras la caída de la rama de un árbol en la calle Guadalbullón, en el distrito Palma-Palmilla. Según informa ... el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, el siniestro se ha registrado este jueves por la tarde y los afectados han tenido que ser trasladados a un centro hospitalario de la capital.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de Bomberos en un furgón con útiles del Parque Central (Martiricos), que trocearon el árbol. Se trata de un olmo que estaba en un talud y que fue revisado el pasado 30 de septiembre por técnicos de la empresa adjudicataria del servicio de Conservación y Mantenimiento de Parques y Jardines, sin que se detectase ninguna patología ni deficiencia, según detallan desde el Consistorio.
