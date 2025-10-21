Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros

El Real Club El Candado de Málaga ha denunciado en los juzgados al que hasta ahora había sido su gerente, I. P. H., por un ... supuesto agujero contable que ya alcanza los 200.000 euros. La cifra exacta aún se desconoce, ya que la entidad ha encargado una auditoría externa para analizar las cuentas durante su gestión.

El caso se destapó por una comunicación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Según ha podido saber este periódico, Hacienda informó a El Candado de que estaba pagando facturas a una sociedad cuyo CIF figuraba revocado desde hacía tiempo, por lo que el club abonaba un IVA que la mercantil no habría declarado.

La entidad comprobó que esa sociedad era la que, al parecer, utilizaba el gerente para facturar sus servicios profesionales al Real Club El Candado, para el que empezó a trabajar en el año 2019.

Al enterarse de que I. P. H. no habría estado cumpliendo con sus obligaciones fiscales, la junta directiva de El Candado tomó la decisión de suspenderlo cautelarmente el 22 de septiembre durante un periodo de 72 horas, tiempo que le concedieron para que aportara la documentación pertinente y diera explicaciones.

Paralelamente, mientras se agotaba el plazo, la junta directiva empezó a examinar las cuentas del club para comprobar su actividad al frente de El Candado. Y ahí fue cuando descubrieron supuestas irregularidades contables que ya no sólo eran de tipo fiscal, sino que afectaban directamente a la contabilidad interna de la entidad.

Según confirmaron las distintas fuentes consultadas, se han detectado dos transferencias de 100.000 euros cada una a cuentas externas cuya titularidad por ahora se desconoce, que no habrían sido autorizadas y a las que la junta directiva no ha encontrado explicación en la actividad propia del club deportivo.

Transcurrido el plazo de 72 horas, el Real Club El Candado formalizó la destitución definitiva del gerente ante las supuestas irregularidades fiscales y contables observadas. Un día después, el viernes 26 de septiembre, acudieron directamente a los juzgados de Málaga para presentar una denuncia.

A la semana siguiente, la junta directiva encargó una auditoría forense para reconstruir la contabilidad durante los seis años de gerencia del denunciado y determinar el alcance de las posibles irregularidades. Aunque aún no se ha completado la revisión de todos los ejercicios, el supuesto agujero ya supera los 200.000 euros.

Poderes revocados

La noticia fue confirmada por el propio club, que ayer mismo informó a sus socios mediante un comunicado interno de la decisión de prescindir de los servicios del gerente, al que se le han revocado «de manera inmediata» todos los poderes, accesos, claves, identificaciones y permisos. También se ha notificado a federaciones deportivas andaluzas y españoles, organismos públicos, instituciones y otros clubes la decisión de prescindir de sus servicios.

La junta de directiva ha informado a los socios de que la dirección del club, junto con el personal laboral, han tomado las medidas necesarias y suficientes que aseguran el buen funcionamiento y el desarrollo sin interrupción de todos los servicios administrativos, así como las actividades sociales y deportivas que El Candado ofrece a sus socios y que continúan desarrollándose sin incidencias.

Consultado al respecto, el presidente de El Candado, Manuel Calderón, reconoció que se han sentido «traicionados» en la confianza que habían depositado en la persona que «tenía que haber gestionado el club de manera honesta».

El presidente quiso resaltar la labor de la junta directiva, «que ha trabajado desinteresadamente para el club» y que ha logrado duplicar los ingresos y los socios -de 595 a 970, aunque en la cifra es muy superior porque la mayoría son familias- en los últimos siete años hasta convertir El Candado en un «referente en Málaga».

Calderón apostilló: «Y lo habíamos conseguido a pesar de este hombre y de lo que presuntamente se haya podido apropiar. El club está en todo lo alto, habían conseguido hacer unas inversiones de 220.000 euros al año para mejoras de las instalaciones. Ha sido muy triste encontrarnos este chino en el zapato».

El presidente de El Candado aprovechó para pedir al resto de los socios que sigan confiando en el club: «El momento actual es de prudencia, de trabajar y de buscar todas las pruebas posibles. Y que se pronuncie la justicia».

SUR ha intentado conocer la versión del gerente denunciado. Aunque se logró contactar con él por teléfono, la comunicación se cortó después de que el periodista se identificara como tal y no volvió a responder a las llamadas realizadas desde este diario.

Explicaciones en el juzgado

El abogado Agustín Martínez, que representa al gerente denunciado, aseguró que todos los movimientos económicos realizados por su cliente están ajustados a derecho e incorporados a la propia contabilidad de la sociedad, y se mostró convencido de que podrán demostrarlo en el juzgado.

«Resulta completamente absurdo pensar que el gerente de una sociedad tan importante como esta haya podido actuar impunemente y saltarse todos los controles que El Candado tiene», afirmó el letrado.

Cuestionado sobre el destino de esas dos transferencias por un total de 200.000 euros, Martínez respondió que aún no tienen conocimiento de los términos exactos de la denuncia: «Cuando se nos notifique, los analizaremos y justificaremos cada una de esas presuntas irregularidades».