La Fiscalía de Andalucía pide más contundencia frente al narco y apunta a «una mayor entrada de cocaína» por el puerto de Málaga

La Fiscalía de Andalucía ha presentado este miércoles la memoria correspondiente al ejercicio de 2024 ante el Parlamento andaluz, donde ha puesto de manifiesto la ... preocupación por el narcotráfico y la espiral de violencia que genera, lo que requiere de «una mayor contundencia» por parte del Estado. En este sentido, ha apuntado a una problemática en aumento, ya que se está produciendo «una mayor entrada de cocaína hacia Europa por las costas andaluzas y de los puertos de Algeciras y Málaga».

Así lo ha señalado la fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, quien ha detallado que este incremento está relacionado con el refuerzo de la vigilancia en los puertos de Rotterdam y Amberes. «Las elevadas cantidades aprehensiones de cocaína indican que se están utilizando las mismas rutas que las del tráfico de hachís», ha asegurado en el Parlamento de Andalucía.

Del mismo modo, ha hecho referencia a la necesidad de «una actuación más contundente por parte del Estado» para frenar a los grupos criminales asociados al tráfico de drogas que operan en Andalucía. «Es un narcotráfico transnacional que genera una espiral de violencia entre bandas por el control del territorio con el uso de armas, asesinatos, secuestros, tráfico de la inmigración ilegal o la trata de personas, además de enfrentamientos de gran calado de violencia con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad», ha manifestado Tárrago.

De ahí que, un año más, el Ministerio Público andaluz solicite elevar las penas del Código Penal para los delitos de logística, como «el abastecimiento de gasolina a las narcolanchas y los enganches ilegales» en los cultivos de marihuana. De igual forma, como ha matizado la fiscal superior de Andalucía, sigue siendo la de intensificar las investigaciones contra las bandas criminales por blanqueo de dinero como estrategia para debilitarlas.