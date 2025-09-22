Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del paseo marítimo de Benajarafe en Vélez-Málaga. E. CABEZAS
Sucesos en Málaga

Evacuado al Hospital Regional de Málaga un hombre tras sufrir un accidente con un paramator en la playa de Benajarafe

El individuo, de 48 años, sufrió una lesión en una pierna en la maniobra de despegue

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:24

Un hombre de 48 años tuvo que ser evacuado, a última hora de la tarde de este pasado domingo, al Hospital Regional de Málaga tras ... sufrir un accidente cuando realizaba la maniobra de despegue con un paramotor en la playa de Benajarafe, en Vélez-Málaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  2. 2

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  3. 3 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  4. 4

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco
  5. 5

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  6. 6

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  7. 7 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse
  8. 8 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  9. 9

    Los rostros de Los Asperones
  10. 10 Herido el conductor de un vehículo de bomberos de Málaga tras chocar contra otro coche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Evacuado al Hospital Regional de Málaga un hombre tras sufrir un accidente con un paramator en la playa de Benajarafe

Evacuado al Hospital Regional de Málaga un hombre tras sufrir un accidente con un paramator en la playa de Benajarafe