Evacuado al Hospital Regional de Málaga un hombre tras sufrir un accidente con un paramator en la playa de Benajarafe

Un hombre de 48 años tuvo que ser evacuado, a última hora de la tarde de este pasado domingo, al Hospital Regional de Málaga tras ... sufrir un accidente cuando realizaba la maniobra de despegue con un paramotor en la playa de Benajarafe, en Vélez-Málaga.

El suceso tuvo lugar a las 19.20 horas cuando los testigos alertaron de que el individuo había sufrido un siniestro cuando trataba de despegar con el paramotor desde la arena, al golpearse con unas embarcaciones que hay en la arena de la playa.

Sufrió lesiones graves en una pierna, por lo que los servicios sanitarios desplazados al lugar procedieron a su traslado inmediato al Hospital Regional de la capital malagueña. Por ahora no han trascendido más datos sobre el estado de salud del hombre herido.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron también efectivos de las Policías Local y Nacional, que procedieron a acotar la zona para atender al parapentista herido. El suceso generó un gran revuelo en esta zona del litoral occidental de Vélez-Málaga, que a esa ahora aún presentaba un gran trasiego de personas.