Evacuado al hospital un niño de siete años tras sufrir una descarga eléctrica en una atracción en Caleta de Vélez

«Mamá, me duele y me quema la mano y el pie, no puedo parar el corazón, me late muy rápido». Con estas palabras se dirigió a su madre, visiblemente nervioso, el pequeño Sander, un niño de siete años, vecino de Algarrobo, en la noche de este pasado miércoles en el recinto del puerto de Caleta de Vélez. Estaba subido en una colchoneta hinchable de Bob Esponja junto a unos amigos cuando tocó «dos cables negros juntos» que había en un gran foco de luz con un pie metálico junto a la atracción.

«Me puse muy nerviosa y me acerqué a decírselo al encargado de la atracción, luego me acordé de que había una ambulancia, una UVI móvil, por allí por la procesión de la Virgen del Carmen, y llevé al niño rápidamente para que lo atendieran», ha explicado este viernes a SUR la madre, Indira Torres, que ha interpuesto ya la correspondiente denuncia ante la Comisaría de la Policía Nacional en Vélez-Málaga.

Tras una primera evaluación en el lugar, el pequeño fue evacuado rápidamente hasta el cercano Hospital Comarcal de la Axarquía, donde ingresó en Urgencias. Fue sometido a diversas pruebas para descartar posibles daños en el corazón o los riñones, por lo que permaneció en planta, monitorizado durante toda la noche.

Recibió el alta médica sobre las 11.00 horas de este pasado jueves. Los médicos han descartado que sufriera daños como consecuencia de la descarga eléctrica, aunque por las manifestaciones del pequeño y el chequeo que le hicieron, sí es compatible con haber sufrido una descarga, que entró por la mano izquierda y le salió por el mismo pie. «Tenía un punto rojo en el pie izquierdo», ha explicado la madre, quien ha hecho un llamamiento a través de las redes sociales, contando lo ocurrido y pidiendo a los posibles testigos que aporten fotos o vídeos de la atracción.

No obstante, también ha solicitado a la Policía Nacional que consiga las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona portuaria. «Lo que quiero es que no le vuelva a pasar a ningún otro niño, afortunadamente no le pasó nada al mío, pero podría haber sido una tragedia», ha considerado Torres, quien ha asegurado que nadie de la empresa responsable de la atracción se ha puesto en contacto con ella, hasta el momento, para interesarse por el estado del pequeño.

Según los testimonios de otros testigos, la atracción permaneció funcionando hasta las 2.00 horas de la madrugada. «Mi marido vio a una patrulla de la Policía Local en la zona y se lo comentó, pero no se detuvo la atracción, parece ser que no era 'suficiente' lo que había ocurrido pues 'ni siquiera', según le dijeron a mi marido, había saltado el automático...no sé yo, si es que había que esperar a que otro niño tocara el cable y se quedará allí 'frito' y saltara el automático, entonces a lo mejor se hubiera detenido», ha argumentado la madre del pequeño, muy contrariada.

Según su testimonio, en la atracción «siguieron entrando y saliendo niños, como si nada hubiera ocurrido. ¿Cuántas cosas tienen que pasar?», se ha preguntado. «Estamos hablando de la seguridad de nuestros niños. Si alguien por casualidad hubiera echado fotos anoche a sus niños allí y saliera el foco de la entrada le agradecería que me las enviara, pues para cuando yo caí en eso y pedí a alguien que las echara, el foco y los cables 'curiosamente' ya no estaban allí», ha apostillado.

Torres quiere que lo que le pasó a su hijo pequeño «no vuelva a ocurrir, aunque mucho me temo que la solución estaría en dejar de llevarlos a este tipo de cosas, una pena que se estropeen las fiestas, que puedan acabar así, o en algo mucho peor, y todo por no hacer las cosas bien. Mi hijo entró en un estado de aturdimiento y nerviosismo con taquicardias y temblores. Eso no se lo deseo a nadie», ha añadido.